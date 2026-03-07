Uno Santa Fe | Ovación | F2

Flojo inicio para Varrone en la F2: terminó en el puesto 21 de la sprint del GP de Australia

El piloto argentino de F2, Nicolás Varrone, tuvo una floja actuación en la carrera sprint del Gran Premio de Australia al quedar en el puesto 21

7 de marzo 2026 · 08:19hs
El piloto argentino de Fórmula 2 (F2), Nicolás Varrone, tuvo una floja actuación en la carrera sprint del Gran Premio de Australia, donde finalizó en el vigésimo primer puesto. El ganador fue el paraguayo Joshua Duerksen, quien busca afirmarse como una de las máximas promesas de la categoría.

Varrone había ganado dos posiciones en la largada, pero un trompo en la penúltima curva lo dejó en el pasto y rezagado en el fondo. Los accidentes se sucedieron detrás del paraguayo Joshua Duerksen, que tuvo complicaciones en la largada, pero recuperó la punta en poco más de una vuelta y desde allí lideró con comodidad.

Sobre la vuelta 15 de las 23 pactadas, Boya provocó un auto de seguridad que neutralizó la carrera. Allí varios pilotos -incluyendo Varrone- entraron a boxes para cambiar neumáticos a unos superblandos. Todos ellos, sabiendo que los puntos ya eran un imposible.

La carrera se relanzó con cinco vueltas para el final y Duerksen volvió a escaparse rápidamente, dejando a Leon en segundo puesto y una batalla entre casi una decena de pilotos por los últimos puntos.

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Australia

Joshua Duerksen (Paraguay)

Noel León (México)

Alex Dunne (Irlanda)

Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia)

Ritomo Miyata (Japón)

Gabriele Minì (Italia)

Laurens Van Hoepen (Países Bajos)

Roman Bilinski (Polonia)

Sebastian Montoya (Colombia)

Martinius Stenshorne (Noruega)

Rafael Câmara (Brasil)

Kush Maini (India)

Rafael Villagómez (México)

Emerson Fittipaldi (Brasil)

Joshua Bennett (Reino Unido)

Colton Herta (Estados Unidos)

Nikola Tsolov (Bulgaria)

Oliver Goethe (Alemania)

Cian Shields (Reino Unido)

Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina)

Nicolas Varrone (Argentina)

Mari Boya (España)

F2 Nicolás Varrone Australia
