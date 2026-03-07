El lateral derecho Lucas Blondel, quien no tenía lugar en Boca, fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Huracán, que será el cuarto equipo en su carrera.
Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán
Huracán presentó a Lucas Blondel
“¡Bienvenido, Lucas! El jugador proveniente de Boca firmó un préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra. Este fin de semana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en La Quemita”, informó el club de Parque Patricios a través de un posteo en sus redes sociales.
Blondel viene de jugar en Boca, equipo en el que se desenvolvió durante dos años y medio. En su llegada, a mediados del 2023, el lateral derecho tuvo mucha participación e incluso convirtiéndose en una pieza clave para el Xeneize. Sin embargo, a inicios del 2024 sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, por lo que estuvo durante varios meses inactivo.
Una vez recuperado, Blondel nunca tuvo oportunidades concretas para volver a ganarse un lugar en el 11 titular e incluso era una constante su ausencia entre los concentrados. El lateral disputó solo 31 partidos en Boca, donde anotó cuatro goles y no pudo ganar títulos.
En su nuevo equipo, Huracán, Blondel se reencontrará con Diego Martínez, actual director técnico del Globo y que supo exprimir todo su potencial antes de que se rompiera los ligamentos en Boca.