Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

El lateral derecho Lucas Blondel, sin lugar en Boca, fue presentado como nuevo jugador de Huracán, que será el cuarto equipo en su carrera

“¡Bienvenido, Lucas! El jugador proveniente de Boca firmó un préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra. Este fin de semana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en La Quemita”, informó el club de Parque Patricios a través de un posteo en sus redes sociales.

El jugador proveniente de Boca firmó un préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra.



Este fin de semana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en La Quemita #VamosGlobo #HuracánYNadaMás pic.twitter.com/WAbvD2cqi4 — CA Huracán (@CAHuracan) March 7, 2026

Blondel viene de jugar en Boca, equipo en el que se desenvolvió durante dos años y medio. En su llegada, a mediados del 2023, el lateral derecho tuvo mucha participación e incluso convirtiéndose en una pieza clave para el Xeneize. Sin embargo, a inicios del 2024 sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, por lo que estuvo durante varios meses inactivo.

Una vez recuperado, Blondel nunca tuvo oportunidades concretas para volver a ganarse un lugar en el 11 titular e incluso era una constante su ausencia entre los concentrados. El lateral disputó solo 31 partidos en Boca, donde anotó cuatro goles y no pudo ganar títulos.

En su nuevo equipo, Huracán, Blondel se reencontrará con Diego Martínez, actual director técnico del Globo y que supo exprimir todo su potencial antes de que se rompiera los ligamentos en Boca.