Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

La víctima era la mascota de una de las denunciantes de la muerte de “Negrita” la perra comunitaria que fue atacada a balazos tres semanas atrás

7 de marzo 2026 · 12:07hs
Desconocidos ingresaron al patio de una vivienda de la localidad de Ricardone, cerca de Rosario, de una de las denunciantes del caso “Negrita” y asesinaron a su gato y lo dejaron colgado a la vista de todos. El hecho, cargado de sadismo, busca quebrar la voluntad de los vecinos que vienen pidiendo seguridad y justicia.

Ocurrió en barrio Manarín, la misma zona donde fue asesinada la perrita Negrita hace menos de 20 días. Durante la noche de este viernes, los vecinos se reunieron en la esquina de Benvenutti y Capitán Bermúdez para reclamar justicia y una pronta respuesta ante una serie de hechos que generaron alarma en la zona.

image
Negrita. La perra que fue asesinada de un balazo.

Según detalló Canal 4 Regional, el nuevo episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando desconocidos habrían ingresado al patio de una vivienda del barrio y matado al gato de una vecina, dejándolo colgado de una sombrilla de paja.

La vecina damnificada relató al medio citado el momento en que descubrió lo sucedido: “Lo encontré colgado en una sombrilla de paja que tengo en el patio”.

image

Además, señaló que el hecho no quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio. “Ninguna cámara de los vecinos registró el hecho porque las bloquearon”, explicó. Según indicó, los dispositivos contaban con energía eléctrica, por lo que sospechan que podría haberse utilizado algún tipo de interferencia o bloqueador para impedir su funcionamiento. La mujer también expresó su temor por lo ocurrido y sostuvo: “Es una amenaza”.

