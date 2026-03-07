Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

En medio de una gravísima crisis, Newell's estaría cerca de abrochar un refuerzo

Newell's, con un desastroso inicio de Apertura, está muy cerca de cerrar una nueva incorporación: el extremo de Independiente, Walter Mazzantti

7 de marzo 2026 · 11:44hs
En medio de una gravísima crisis, Newells estaría cerca de abrochar un refuerzo

Newell's, que tuvo un desastroso inicio en el Torneo Apertura y que está último en la tabla anual con solo dos puntos en ocho partidos, está muy cerca de cerrar una nueva incorporación. Se trata de Walter Mazzantti, delantero de Independiente, al que llegó desde de Huracán a mediados del 2025 a cambio de 3,5 millones de dólares.

Una cara nueva para Newell's

Durante su estadía en el Rojo, el extremo nunca pudo hacer pie y fue duramente cuestionado por sus hinchas, ya que pese a haber disputado 19 partidos no hizo goles ni contribuyó con asistencias. Mazzantti llegaría a Newell's en condición de préstamo con cargo y una opción de compra del 70% por su pase.

La Lepra”se encuentra en una gravísima crisis deportiva, ya que tuvo un arranque flojísimo en el Torneo Apertura y se encuentra último en la tabla anual, por lo que estaría perdiendo la categoría.

En la última fecha Newell's, que ahora es dirigido por Frank Kudelka luego de la renuncia de la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi, cayó 2-0 frente a Rosario Central en una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes de la Argentina.

