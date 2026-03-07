Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

El agente se enfrentó a tiros con cuatro delincuentes que estaban disfrazados de policías. Tras la cirugía en el Hospital Italiano de Rosario, los médicos confirmaron que el disparo no afectó órganos vitales y que permanecerá internado entre 24 y 48 horas

Un policía que resultó herido de bala en el cuello al enfrentarse con delincuentes y frustrar un robo en Rosario fue operado y se encuentra fuera de peligro , según confirmaron este sábado los médicos que lo atienden en el Hospital Italiano .

Durante la mañana, los profesionales que realizaron la intervención dialogaron con familiares del agente y con jefes policiales de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe , a quienes entregaron el parte médico oficial. Allí indicaron que el paciente perdió una importante cantidad de sangre , pero el impacto no comprometió órganos nobles ni estructuras vasculares .

Tras recibir las curaciones y permanecer bajo observación, el efectivo continuará internado entre 24 y 48 horas para monitorear su evolución, antes de recibir el alta médica.

Tiroteo para frustrar un robo

Tal como adelantó UNO Santa Fe, el episodio ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 16, frente a una cochera ubicada en calle Rivadavia al 2600, en la ciudad de Rosario.

El policía se enfrentó a cuatro delincuentes que estaban disfrazados de efectivos policiales. Durante el intercambio de disparos, uno de los proyectiles impactó en el cuello del agente, quien cayó en la calle gravemente herido y ensangrentado.

Un vecino alertó a la policía

Un vecino que presenció la escena fue clave para la rápida asistencia. El hombre observó cómo los delincuentes, tras el tiroteo, robaron el patrullero policial y escaparon del lugar, mientras el agente herido permanecía tendido en la vía pública. Al advertir la situación, el vecino llamó de inmediato a emergencias, solicitando una ambulancia y presencia policial.

Minutos después llegaron patrulleros de distintas unidades y personal médico, quienes asistieron al agente y lo trasladaron de urgencia al hospital con sirenas y balizas encendidas, escoltados por móviles policiales que despejaban el tránsito.

Intervención quirúrgica y evolución favorable

En el hospital, los médicos constataron que el policía había perdido una gran cantidad de sangre, por lo que debieron realizarle una transfusión y brindarle asistencia respiratoria mecánica hasta estabilizarlo.

Posteriormente fue sometido a una cirugía en la que los profesionales confirmaron que el proyectil no había dañado órganos vitales ni estructuras vasculares, lo que permitió estabilizar su cuadro y mejorar su pronóstico.

Un detenido y tres prófugos

Tras el ataque, la policía desplegó un operativo en la zona que permitió detener a uno de los cuatro delincuentes involucrados en el hecho. Además, el patrullero robado fue recuperado en la esquina de Olegario Andrade y Callao, aproximadamente a un kilómetro del lugar del enfrentamiento.

El sospechoso detenido tiene 40 años y antecedentes penales, ya que había cumplido una condena de diez años de prisión por delitos contra la seguridad pública y tenencia y portación indebida de arma de fuego de guerra. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los otros tres integrantes de la banda, que permanecen prófugos.