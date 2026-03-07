Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto, preocupado por la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine), dijo que tienen una idea de los problemas que tuvo el auto en la clasificación del GP de Australia

7 de marzo 2026 · 10:03hs
Colapinto, preocupado por la clasificación en Australia: Es muy difícil solucionarlo tan rápido

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine), reconoció que en su equipo tienen una idea de los problemas que tuvo el auto durante la clasificación del Gran Premio de Australia, aunque se lamentó porque “es muy difícil solucionarlo tan rápido”.

Luego de la clasificación, en la que finalizó en el puesto 16, Colapinto aclaró que “lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan. Llevar el auto del simulador a la realidad en pista es difícil”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030185721835737213&partner=&hide_thread=false

• LEER MÁS: Colapinto no estuvo sólido y largará decimosexto en el GP de Australia de Fórmula 1

De todas maneras, hizo énfasis en que “lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes y trabajar con eso”, y continuó: “Va a haber que trabajar para entender la diferencia y creo que vamos por buen camino”.

Finalmente, subrayó que “si bien el campeonato es largo, va a ser importante evolucionar rápido”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030185901763014777&partner=&hide_thread=false

Colapinto no pudo destacar en la clasificación del Gran Premio de Australia, que se lleva a cabo en el circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne, por lo que tendrá que redondear una actuación casi perfecta si quiere escalar hasta el 10° puesto para así meterse en zona de puntos.

Colapinto Australia Fórmula 1
Noticias relacionadas
drive to survive expuso el relevo de doohan por colapinto

Drive to Survive expuso el relevo de Doohan por Colapinto

briatore sobre colapinto y gasly: entre los dos, pierre fue mejor

Briatore sobre Colapinto y Gasly: "Entre los dos, Pierre fue mejor"

sancion para el equipo de colapinto y mercedes luego de la clasificacion en el gp de australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

en medio de una gravisima crisis, newells estaria cerca de abrochar un refuerzo

En medio de una gravísima crisis, Newell's estaría cerca de abrochar un refuerzo

Lo último

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Último Momento
¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: Vamos a terminar con el adoctrinamiento

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: "Vamos a terminar con el adoctrinamiento"

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Ovación
Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

En medio de una gravísima crisis, Newells estaría cerca de abrochar un refuerzo

En medio de una gravísima crisis, Newell's estaría cerca de abrochar un refuerzo

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe