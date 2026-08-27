Rompió un vidrio, entró a una pizzería y en 20 segundos escapó con celulares y dinero

El robo ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en La Vera Pizza. El delincuente fue captado por las cámaras cuando ingresó al local y revisó las cajas

La pizzería La Vera Pizza , ubicada en la esquina de Eva Perón y 9 de Julio , fue víctima de un robo durante la madrugada de este jueves . El delincuente rompió un sector de vidrio para ingresar al local y, en apenas unos segundos, se llevó dos teléfonos celulares utilizados para el trabajo y dinero de la caja registradora .

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana , según relató Lucio, uno de los dueños del comercio, quien fue alertado por la activación del sistema de alarma. "Me despierto con el llamado de la alarma, que se había disparado dos veces. Miro automáticamente las cámaras y veo que estaban abiertas las cajas registradoras", contó el comerciante en diálogo con la prensa.

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El robo en La Vera Pizza quedó registrado por las cámaras

Al advertir lo que estaba ocurriendo, Lucio se dirigió inmediatamente hasta el local y constató que el ladrón había logrado ingresar tras romper un pequeño sector del vidrio ubicado junto a una puerta. De acuerdo con el testimonio del propietario, toda la secuencia se desarrolló en muy poco tiempo.

"Fueron 20 segundos. Agarraron dos celulares que tenemos para el trabajo, para los llamados y para recepcionar pedidos, y también se llevó dinero que había en la caja", explicó.

El comerciante indicó además que las imágenes de las cámaras muestran las dificultades que tuvo el delincuente para ingresar debido al reducido espacio por el que accedió al local. "Se ve en la filmación que hasta le cuesta entrar, pero se las rebuscan para entrar", señaló.

La alarma se activó, pero el delincuente volvió a ingresar

Uno de los detalles que llamó la atención fue la secuencia posterior a la activación de la alarma. Según relató Lucio, el ladrón permaneció en las inmediaciones y habría aguardado para volver a ingresar. "Se quedó un rato ahí, parecía que esperaba que se apague la alarma, volvió y después ingresó otra vez", sostuvo.

Además, no es la primera vez que La Vera Pizza sufre un hecho de inseguridad. El dueño aseguró que se trata del segundo robo en apenas dos meses, una situación que los llevó a modificar la manera de manejar el dinero que queda dentro del comercio durante la noche.

"Ya es la segunda vez que nos entran en dos meses, entonces dejamos lo mínimo en la caja", explicó.

Una seguidilla de robos a comercios de la zona

Lucio también advirtió que durante los últimos días se registraron otros robos en comercios del sector, lo que generó preocupación entre los comerciantes. Según contó, en la zona se produjeron hechos delictivos en otros negocios y, durante esta misma madrugada, tomó conocimiento de robos en la heladería Trevi Gelato de Bulevar Pellegrini y 4 de Enero y en un kiosco ubicado en 4 de Enero y Santiago del Estero.

"Esta semana en particular parece que todos los comercios de la redonda están sufriendo algún tipo de robo. Es por temporadas, pareciera. Empezó en la otra cuadra con una panadería, después le tocó a Dulce Leche, después a nosotros. Entramos en la racha", lamentó.

Más allá de que el robo se produjo durante la madrugada y duró apenas unos segundos, el comerciante expresó la impotencia y la sensación de inseguridad que generan estos episodios. "Te queda ese gusto amargo de no sentirte seguro, de sentirte violentado en tu propio medio de trabajo", expresó.

Incluso, reconoció que al llegar al local salió a recorrer la zona con la esperanza de encontrar al responsable y recuperar lo robado. "La impotencia que se siente de entrada es terrible, pero bueno, ya está. Hay que seguir afrontando todo", resumió.

"Seguimos tirando para adelante"

Lucio lleva más de 20 años vinculado a la gastronomía y desde hace dos años desarrolla su propio emprendimiento. En ese contexto, remarcó el esfuerzo que implica sostener un comercio y las fuentes laborales en medio de una situación económica compleja. "Tratamos de mantener también el trabajo de los empleados y realmente seguimos tirando para adelante", afirmó.

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