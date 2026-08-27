La medida de fuerza de este jueves 27 y viernes 28 de agosto afectará las clases en las facultades de Santa Fe. Los gremios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la restitución del FONID y la cancelación de haberes adeudados.

Docentes universitarios realizan un paro de 48 horas en la UNL y la UTN por financiamiento y recomposición salarial

Los docentes de las universidades nacionales de todo el país llevan adelante un paro nacional de 48 horas durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto, en continuidad con el plan de lucha aprobado por las federaciones del sector.

En la ciudad de Santa Fe, la medida impactará en las facultades y escuelas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) tras la adhesión de ADUL a la convocatoria de CONADU Histórica, sumándose también los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) representados por FAGDUT.

La protesta busca visibilizar la crisis presupuestaria de las casas de altos estudios y la falta de respuestas del Gobierno nacional respecto de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde los gremios advierten que la pérdida del poder adquisitivo afecta la continuidad de las tareas académicas, de investigación y el funcionamiento de los hospitales universitarios.

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"Defendemos nuestros salarios y la Universidad Pública. El conflicto no es solo por nuestros ingresos, sino por los fondos para la infraestructura, los hospitales, las becas estudiantiles y la investigación", indicaron desde la conducción nacional de CONADU Histórica.

Principales reclamos del sector universitario

Las organizaciones sindicales fundamentaron la huelga de dos días en un pliego de demandas salariales y presupuestarias:

Deuda y recomposición salarial: exigen saldar una pérdida acumulada del 31,2% registrada hasta julio, sumado al pago de más de cuatro salarios que denuncian adeudados en el sistema universitario nacional.

Incentivos y garantías: demandan la restitución inmediata y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización de la garantía salarial y partidas destinadas a capacitación profesional.

Sostenimiento institucional: reclaman presupuesto para el sistema de ciencia y tecnología, partidas de actualización para las becas estudiantiles y fondos de infraestructura.

Continuidad de las medidas: la huelga de esta semana se suma a las jornadas de visibilización llevadas a cabo durante todo el mes de agosto, y no se descartan nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.