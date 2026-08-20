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Fórmula 1: Max Verstappen renovó su contrato con Red Bull hasta 2030

El piloto neerlandés extendió su vínculo con la escudería austríaca por dos temporadas más de lo estipulado originalmente

20 de agosto 2026 · 11:17hs
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Verstappen renovó contrato con Red Bull hasta 2030.

Verstappen renovó contrato con Red Bull hasta 2030.

Max Verstappen continuará ligado a la escudería de Red Bull hasta el cierre de la temporada 2030, luego de que la estructura austríaca oficializará la extensión de su vínculo contractual por cuatro temporadas más.

Verstappen seguirá en Red Bull

El anuncio, concretado en la antesala del Gran Premio de Países Bajos, le puso fin a las especulaciones sobre una hipotética partida del cuatro veces campeón de la máxima categoría del automovilismo. El compromiso anterior finalizaba en 2028, pero los altibajos en el rendimiento del vehículo habían alimentado versiones sobre un eventual cambio de rumbo hacia otros garajes del circuito.

El tetracampeón atraviesa un certamen complejo tras haber perdido el título de 2025 frente al británico Lando Norris. En lo que va del calendario deportivo de este año, condicionado por los nuevos reglamentos técnicos e híbridos, el corredor de 28 años aún no ha logrado subirse a lo más alto del podio y se ubica de forma provisoria en el sexto puesto en el campeonato de pilotos.

El piloto neerlandés, que corre en la escudería principal de la marca energética desde hace una década, se transformó en una referencia de la era moderna de la Fórmula 1, registrando un palmarés que incluye cuatro coronas del mundo de forma consecutiva y más de setenta victorias en la Fórmula 1.

Verstappen Red Bull contrato
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