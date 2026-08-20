El fútbol femenino buscará crecimiento y nuevas oportunidades en los Juegos Suramericanos 2026

La futbolista de Newell's Old Boys y embajadora del fútbol femenino en Santa Fe 2026, Julieta Aguilar, destacó la evolución de la disciplina y aseguró que el evento será una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones

El f útbol femenino atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia en la región y los Juegos Suramericanos 2026 se presentan como una oportunidad para consolidar ese proceso, ampliar su visibilidad e inspirar a nuevas generaciones de jugadoras. El certamen permitirá mostrar el presente de una disciplina que ganó protagonismo dentro y fuera de la cancha y que continúa abriendo nuevos caminos para el deporte femenino.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán escenario de los Juegos Suramericanos 2026, el evento deportivo más importante de la historia de la provincia, que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.

Entre esas competencias estará el fútbol, una de las actividades con mayor crecimiento en los últimos años y una de las que mejor refleja la transformación que atraviesa el deporte femenino en Sudamérica.

Los partidos de fútbol se disputarán del 16 al 25 de septiembre. La rama masculina tendrá como sede el Estadio Marcelo Bielsa del Club Atlético Newell's Old Boys, mientras que la competencia femenina se desarrollará en el Parque Héroes de Malvinas, predio deportivo de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Un torneo que puede dejar una nueva huella

Para Julieta Aguilar, los Juegos Suramericanos representarán mucho más que una competencia deportiva. La futbolista de Newell's Old Boys y oriunda de Villa Gobernador Gálvez destacó el impacto que tendrá el evento en la provincia y la posibilidad de acercar el deporte a nuevas generaciones.

"Va a dejar un legado importante porque hay deportistas muy importantes. Es una oportunidad para que más chicos y chicas se acerquen al deporte y vean todo lo que se puede lograr con esfuerzo", afirmó.

La embajadora del fútbol femenino remarcó que este tipo de competencias permiten mostrar historias de superación y generar nuevos referentes para quienes comienzan a transitar el camino deportivo.

"El fútbol me enseñó muchísimas cosas. Aprendí como persona y como jugadora. Hacer deporte te despeja la mente y te ayuda a crecer en muchos aspectos", expresó.

El crecimiento de una disciplina que ganó protagonismo

El fútbol femenino atraviesa una etapa de expansión en toda la región. En los últimos años aumentaron las oportunidades para las jugadoras, se fortalecieron las competencias y las selecciones sudamericanas lograron mayor protagonismo internacional.

Aguilar destacó ese proceso y valoró el trabajo realizado para elevar el nivel deportivo. "Se trabajó mucho durante estos años. El fútbol femenino creció bastante y las selecciones son cada vez más fuertes. Hoy las jugadoras tenemos más oportunidades para seguir creciendo y llegar al alto rendimiento", señaló.

Como ejemplo de esa evolución, recordó la reciente serie de amistosos entre Argentina y Chile, donde la Albiceleste empató 1 a 1 en el primer encuentro y se impuso 4 a 3 en el segundo, en partidos que reflejaron la competitividad que existe actualmente en Sudamérica.

La historia de Julieta también representa ese cambio. Comenzó a jugar al fútbol desde muy chica y durante varios años formó parte de equipos masculinos, una experiencia que marcó su formación antes de incorporarse al fútbol femenino y continuar su carrera en Newell's Old Boys. En ese recorrido, destacó el acompañamiento de su familia como una parte fundamental para alcanzar sus objetivos.