Juegos Suramericanos: Pelota Vasca, la disciplina que será parte de la competición en Rosario

Una de las disciplinas con mayor tradición del programa deportivo, la pelota vasca, se disputará en Rosario del 20 al 24 de septiembre. La competencia reunirá a los mejores especialistas de Sudamérica en escenarios emblemáticos de la ciudad

La Pelota Vasca formará parte del programa de los Juegos Suramericanos 2026 y se disputará del 20 al 24 de septiembre en la ciudad de Rosario. Las competencias tendrán como sedes el Monumento Nacional a la Bandera y el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, donde los mejores deportistas del continente buscarán las medallas de una disciplina que combina velocidad, precisión y estrategia.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sedes de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

La competencia de Pelota Vasca entregará un cupo en la rama femenina y un cupo en la rama masculina para la medalla de oro en cada especialidades de la disciplina como parte del proceso clasificatorio panamericano.

Qué es la Pelota Vasca

La pelota vasca es un deporte tradicional vasco practicado principalmente en la zona norte de España, más exactamente en el País Vasco, Navarra y La Rioja, y en menor medida en Castilla y León y Aragón. También se practica en el País Vasco francés y en algunos países americanos en que corrientes migratorias vascas llevaron principalmente la práctica de este deporte, tales como Argentina, Estados Unidos, Chile, Cuba, México, Uruguay y Venezuela e incluso en Asia y más concretamente en Filipinas (donde se practica la modalidad de cesta-punta).

Los primeros documentos en hacer alusión al juego son algunos textos franceses del siglo XIII que sitúan su origen en Francia, mencionando dos variantes del juego: courte paume o palma corta, practicado por la nobleza y el clero, y longue paume o palma larga, practicado por la población en espacios abiertos.

Actualmente, la Pelota Vasca se juega en ocho diferentes especialidades: Mano, Frontball, Frontenis, Cesta Punta, Xare, Paleta Cuero, Pala Corta y Paleta Goma.

Formato de la competencia

Cada país podrá participar con una delegación conformada por un máximo de ocho atletas, distribuidos equitativamente en cuatro atletas de la rama femenina y cuatro de la rama masculina. Los partidos se disputarán en sets, conforme a los reglamentos oficiales correspondientes. Para la modalidad de Paleta Frontón se aplicará el Reglamento General de Juego de la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón (FDPPF); mientras que para Frontball, Pelota Goma Trinquete se seguirá el Reglamento General de Juego de la Federación Internacional de Pelota Vasca.

Para la fase de clasificación, las series conformadas por cinco o menos equipos, todos se enfrentarán entre sí bajo el sistema de todos contra todos. En el caso de series compuestas por seis u ocho equipos, se organizarán dos grupos: uno con tres equipos y otro con tres o cuatro, respectivamente, siguiendo la distribución previamente establecida por la organización.

En cuanto a la fase final, para series con cinco equipos, el tercer y cuarto lugar disputarán el partido por la medalla de bronce, mientras que el primero y segundo lugar competirán por la medalla de oro. En las series conformadas por seis u ocho equipos (dos grupos de tres o cuatro equipos), se realizarán semifinales cruzadas: el primero del grupo A enfrentará al segundo del grupo B, y el primero del grupo B al segundo del grupo A. Los ganadores de estas semifinales disputarán la medalla de oro y los perdedores, la medalla de bronce.

El equipo que gane un partido, ya sea en dos o tres sets, obtendrá tres puntos. El equipo que pierda, en dos o tres sets, obtendrá un punto. En caso de incomparecencia, el equipo no sumará puntos. La clasificación se establecerá de acuerdo con el número total de puntos obtenidos en los partidos disputados.