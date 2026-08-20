Vuelve a escena la acción en los dos estamentos del Torneo Regional del Litoral

Por la fecha 13 del Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby recibe a Duendes, y CRAI a Universitario de Rosario. En el segundo nivel, Universitario visitará a Gimnasia en Pergamino

Tras haber cumplido la ventana de descanso oportunamente pautada este fin de semana regresa la acción en el Torneo Regional del Litoral. Será con el décimo tercer capítulo del Top 10 y la undécima y última en el segundo estamento, que se encamina al hexagonal con miras a establecer el ascenso. Es de vital relevancia la disputa de la última fecha del segundo estamento del interuniones litoraleño, puesto que ya hay cuatro elencos clasificados al Top 6, copa de Oro e ir en búsqueda de las semifinales que dirimirán el único ascenso en 2027.

En el caso de los equipos representativos de la Unión Santafesina de Rugby, Santa Fe Rugby y CRAI jugarán en condición de local. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará con Duendes en el cotejo televisado y que dará comienzo una hora antes, mientras que en la autopista, los Gitanos, se medirán con Universitario de Rosario. Los Tricolores vienen de caer frente a Estudiantes de Paraná y van por la recuperación, en tanto, CRAI se trajo una victoria de Venado Tuerto y quiere repetir en condición de local.

El Regional del Litoral vuelve a la cancha

El Top 10 se ha caracterizado por la paridad, por lo que se han registrado resultados imprevistos, y está se ha convertido en una competencia muy emocionante. Ninguno puede relajarse si pretende conseguir el título o no perder la categoría, más allá de que la tabla la cierra Jockey de Venado Tuerto con cierto margen con Old Resian.

El sábado 22 de agosto, a partir de las 15, ya que será el cotejo televisado, Duendes, el actual puntero del Top 10, visitará a Santa Fe Rugby Club en Sauce Viejo con el arbitraje del rosarino Damián Schneider. Por su parte, el escolta, Estudiantes de Paraná, desde las 16, en el Parque de la Independencia, visitará a Gimnasia y Esgrima de Rosario con el control del santafesino Facundo Gorla.

Por su parte, en la autopista, CRAI jugará con Universitario de Rosario con el referato del correntino Juan Zubieta de la Unión de Rugby del Nordeste. En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club jugará con Jockey Club de Venado Tuerto con el control del santafesino Mateo Ciaccio, mientras que en Grandfield, Jockey Club de Rosario deberá visitar a Old Resian de Rosario con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Duendes de Rosario 44; Estudiantes de Paraná 41; Santa Fe Rugby 39, Jockey Club de Rosario 38, CRAI 35, Universitario de Rosario 27, Paraná Rowing 24, Old Resian 21, Jockey Club de Venado Tuerto 13.

En cuanto a la fecha 11, última de la Segunda División, en Santo Tomé, Cha Roga Club jugará con Tilcara bajo el control del santafesino Fabián Prats, mientras que en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela será anfitrión de Regatas & Belgrano de San Nicolás con el arbitraje de Exequiel Adrover. En la provincia de Buenos Aires, Universitario de Santa Fe jugará con Gimnasia y Esgrima de Pergamino con el seguimiento de Joaquín Díaz.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará frente al puntero Duendes de Rosario.

En el predio de Cabaña Leiva, La Salle Jobson recibirá al puntero del ascenso, Alma Juniors de Esperanza, bajo el arbitraje del entrerriano Fernando Sánchez Meade, y en el departamento General López, Los Pampas de Rufino jugará con Caranchos de Rosario con el referato del rosarino Manuel Miño. En Ibarlucea, Logaritmo jugará con Provincial con el arbitraje del rosarino Federico Longobardi

Las posiciones están de la siguiente manera: Alma Juniors de Esperanza 40, Logaritmo 39, Universitario de Santa Fe 38, CRAR de Rafaela 37, Provincial 33, Caranchos 32, Tilcara de Paraná 29, Regatas & Belgrano de San Nicolás 21, Los Pampas de Rufino 12, La Salle Jobson 11, Cha Roga Club 10 y Gimnasia de Pergamino 7.

Poca actividad en el Torneo Dos Orillas

En el certamen de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby, el sábado 22 de agosto, a las 12.30, por la final Six de oro, en Menores de 14, Estudiantes de Paraná jugará con Universitario de Santa Fe con el arbitraje de Javier Godoy Arancibia, mientras que a la misma hora, pero en Menores de 15, Estudiantes recibirá a Universitario con el control de Guillermo Córdoba.

Por su parte, el martes 25 de agosto, en Menores de 17, a las 20, Paraná Rowing Club jugará con Estudiantes de Paraná con el control de Juan Caviglia, mientras que a las 20.30, en Menores de 19, Estudiantes de Paraná será anfitrión de La Salle Jobson con el referato de Alejandro Becic. El choque entre Santa Fe Rugby Club con Estudiantes de Paraná en Menores de 16 por la Final Six de Oro, se jugará el miércoles 26 de agosto en horario a confirmar.