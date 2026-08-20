Con un golazo de Messi, Inter Miami empató 2-2 con Philadelphia Union por la MLS

El astro argentino convirtió su primer gol desde el fallecimiento de su padre, con una gran definición de zurda

El Inter Miami igualó 2-2 con Philadelphia Union en un partido marcado por haber sido aquel en el que el astro argentino Lionel Messi pudo volver a convertir tras el fallecimiento de su padre, por la vigésima fecha de la Major League Soccer.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un encuentro disputado en el Subaru Park, para la visita marcaron el delantero Daniel Pinter y el “10” argentino, a los 21 y 25 minutos del primer tiempo, mientras que los goles del local fueron convertidos por el extremo Indiana Vassilev, a los 11 minutos de la primera parte, y el central Neil Pierre, a los 13 del complemento.

Ambos clubes terminaron el partido con un hombre menos, por la expulsión de los mediocampistas Quinn Sullivan y Yannick Bright, a los 14 minutos de descuento de la segunda etapa.

El empate deja al conjunto de camiseta rosa en el segundo puesto de la conferencia este, con 39 puntos, mientras que Philadelphia es decimotercero en la misma zona, con 20 puntos.

En la próxima jornada, el equipo que dirige Ángel Guillermo Hoyos recibirá a Toronto FC el próximo 22 de agosto desde las 20:30 (horario argentino).

El primer gol del encuentro llegó a los 10 minutos de la primera mitad, con un desborde por derecha del defensor Francis Westfield y centro al segundo palo, para la definición de primera y al gol de Indiana Vassilev.

Diez minutos más tarde, el astro Lionel Messi levantó una pelota al área para el delantero Luis Suárez, que la bajó hacia el medio para la aparición goleadora de Pinter, quien puso el 1-1 con un disparo de primera.

Cuando iban 25 minutos, Lionel Messi recibió por derecha un pase del mediocampista Ian Fray, se cerró contra el área y sacó un potente zurdazo al segundo palo, con el que clavó el 2-1.

Ya en la segunda parte, a los 12 minutos, un tiro libre desde un costado del área del atacante Milan Iloski llegó al primer poste y fue empujado al gol por Neil Pierre, ante la incapacidad de reaccionar del arquero Dayne St Clair.