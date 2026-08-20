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Central visita a Corinthians, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Canalla jugará este jueves en Brasil frente a Corinthians buscando un lugar en cuartos de final. En el partido de ida empataron 0-0

20 de agosto 2026 · 11:29hs
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Rosario Central visita a Corinthians.

Rosario Central visita a Corinthians.

Rosario Central visitará este jueves a Corinthians de Brasil, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

El Canalla busca avanzar en la Libertadores

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Neo Química Arena de San Pablo, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Nicolás Gallo Barragán.

Rosario Central se clasificó a esta instancia luego de finalizar en la segunda posición de la Zona A, en la que terminó igualado con 13 puntos con Independiente del Valle de Ecuador, aunque estos últimos quedaron primeros por el criterio de desempate olímpico.

En lo que respecta al campeonato local, el "Canalla", que es dirigido por Jorge Almirón, tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B con 10 puntos, solo por debajo de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Además está metido de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga, que se le entrega al equipo que finalice primero en la tabla anual.

Corinthians, por su parte, quedó primero con 11 puntos en el Grupo E, que compartió con Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

En el Brasileirão, el Timão está teniendo una discreta campaña ya que marcha 9º y está lejos de la pelea por el título. El encuentro de ida, que se llevó a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, finalizó igualado sin goles.

Probables formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo; Breno, Rodrigo Garro, Kaio César; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

VAR: Nicolás Gallo Barragán (Venezuela).

Estadio: Neo Química Arena.

Hora: 21:30.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Central Corinthians Copa Libertadores
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