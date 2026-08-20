Investigan la muerte de un niño en San Justo: peritan celulares y confirman que no había denuncias previas en la familia del menor

Jorge Nessier explicó que la investigación necesita reunir más pruebas antes de avanzar. La madre del niño continúa detenida y esperan pericias clave.

La fiscal Daniela Montegrosso junto al fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, durante la conferencia realizada en San Justo por la muerte del nene de 6 años.

La investigación por la muerte de un niño de 6 años en la ciudad de San Justo continúa avanzando con distintas medidas ordenadas por la Fiscalía. Este jueves, el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, y la fiscal de San Justo, Daniela Montegrosso , brindaron una conferencia de prensa en la Unidad Fiscal San Justo , donde explicaron cuáles son los principales elementos incorporados hasta el momento y de la cual participó UNO Santa Fe.

Nessier explicó que la Unidad Fiscal de San Justo tomó intervención desde que se conoció el hecho y que, debido a la complejidad del caso, se dispuso la colaboración de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de Santa Fe . Para esa tarea fue designada la fiscal María Laura Urquiza , quien se trasladó a San Justo junto con su equipo para colaborar con la investigación.

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La sede de la fiscalía en la ciudad de San Justo UNO Santa Fe

La escena permanece bajo resguardo

Según explicó Montegrosso, la investigación comenzó luego de una llamada al 911 alrededor de las 14 del miércoles. A partir de ese momento se comisionó personal policial al domicilio, se realizaron las primeras entrevistas testimoniales y trabajaron especialistas de criminalística sobre la escena.

El lugar permanece bajo resguardo policial y los equipos técnicos continúan realizando tareas de relevamiento y análisis. Además, interviene personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja bajo la conducción jurídica del Ministerio Público de la Acusación.

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La madre continúa detenida

La madre del niño permanece detenida y fue trasladada a la ciudad de Santa Fe, donde recibe asistencia psicológica y psiquiátrica. La medida fue adoptada luego de una entrevista realizada por una psicóloga de la PDI, quien recomendó que recibiera contención profesional.

Nessier aclaró que, por el momento, la única persona sobre la que pesa una medida de detención es la madre del niño. La Fiscalía no descartó que la investigación pueda determinar eventualmente alguna responsabilidad de otra persona, aunque hasta ahora no se dispusieron medidas coercitivas contra otros sospechosos.

Todavía no está determinada la causa de muerte

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer con precisión cómo y cuándo murió el niño. La autopsia ya fue realizada, pero al momento de la conferencia las fiscales todavía no contaban con el informe definitivo.

Nessier explicó que el examen preliminar realizado por el médico permite obtener una primera aproximación, pero que la autopsia requiere estudios complementarios cuyos resultados pueden demorar varios días. Esos elementos serán integrados posteriormente por los médicos forenses en un informe final.

También se busca determinar el momento aproximado de la muerte mediante distintos análisis, entre ellos los vinculados con la cronotanatología, además de cotejar esos resultados con el examen inicial realizado sobre el cuerpo.

Secuestraron dispositivos electrónicos

En el marco de la investigación fueron secuestrados elementos tecnológicos en el domicilio. Los dispositivos ya fueron enviados a peritar y la Fiscalía aguarda los resultados.

Además, se continúan tomando declaraciones a familiares y vecinos, mientras los investigadores intentan reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del niño y el contexto familiar.

Consultados sobre versiones acerca de que vecinos habrían escuchado golpes o signos de violencia, los funcionarios judiciales señalaron que ese aspecto todavía forma parte de la investigación y que se están tomando testimonios para determinar qué ocurrió.

No había denuncias previas

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue si existían denuncias anteriores o intervenciones de organismos de protección vinculadas con la situación del niño o de su madre.

Según un relevamiento preliminar realizado por la Fiscalía ante distintas autoridades, entre ellas la Comisaría de la Mujer y equipos socioeducativos municipales y provinciales, no se registraban denuncias ni intervenciones previas relacionadas con la familia.

La audiencia imputativa todavía no tiene fecha

La Fiscalía todavía no definió cuándo se realizará la audiencia imputativa de la madre. Nessier explicó que se analiza si será posible llevarla adelante dentro del plazo inicial de 96 horas o si será necesario solicitar una extensión, en función de la cantidad de elementos probatorios que continúen incorporándose a la causa.

La decisión estará vinculada principalmente con la llegada de los resultados de las pericias, la autopsia, los análisis de dispositivos electrónicos y las declaraciones testimoniales.

Desde la Fiscalía remarcaron que se trata de una investigación en una etapa inicial y que, al no existir por el momento un testigo presencial del hecho, resulta necesario reunir la mayor cantidad de evidencia posible antes de avanzar hacia una imputación concreta.

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