Unión puso en marcha la 10° edición del tradicional Torneo Diego Barisone

En el gimnasio del Ipei, Unión realizó el lanzamiento oficial del certamen de fútbol infantil que se disputará entre el 3 y el 6 de septiembre en el predio CIFFU y en el estadio 15 de Abril

La capital provincial ya comenzó a vivir una auténtica fiesta del deporte infantil. Desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de septiembre, más de 10.000 niños y niñas serán parte de la décima edición del Torneo Infantil de fútbol Diego Barisone , un certamen que impulsa Unión y que ya se ha convertido en un clásico de la región y que cada año crece en convocatoria, organización y prestigio. Todo se da en medio de los 31 años de vida de la escuela Barisone, que fue creada en 1995 y a la cual concurren unos 600 chicos.

El certamen impulsado por el Club Atlético Unión en memoria del recordado futbolista tatengue, reunirá a delegaciones provenientes de distintos puntos del país, y también de otros países, lo que le otorga el carácter de internacional. Los encuentros se disputarán en el predio CIFFU, ubicado en Altos del Valle, mientras que las finales tendrán lugar en el estadio 15 de Abril, lo que convierte la experiencia en un sueño para miles de pequeños futbolistas.

Una competencia que no detiene su crecimiento

La presentación de la 10° edición del Torneo Diego Barisone fue encabezado por los vicepresidentes Miguel Torres del Sel y Rafael Pérez del Vizo; el director deportivo Andrés Valenti; Leandro Aguilar responsable de la organización del evento; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el concejal Julián Martínez; y el profesor Carlos Marzo, director de deportes de la Municipalidad de Santa Fe.

Leonardo Madelón participó del sorteo del fixture del Diego Barisone que reunirá a cerca de 4000 jugadores y 200 equipos.

En total se disputarán unos 400 partidos, en las categorías 2014 a 2019, con lo cual habrá cerca de 4.000 jugadores, de entre 7 y 12 años, con 200 elencos de diferentes puntos del país, pero también lo habrá de Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela. De la distribución y el sorteo del fixture participaron el entrenador del plantel superior Leonardo Carol Madelón, el mediocampista del equipo de primera Joaquín Mosqueira, Gerardo Barisone, papá de la persona que lleva el nombre del certamen.

La palabra de los protagonistas

"Una vez más estamos organizando este torneo internacional con 200 equipos. Una vez más un importante grupo de colaboradores llevará a cabo el Torneo Diego Barisone, comandado por Leo Aguilar, en el más mínimo de los silencios, quienes han trabajado para que esto realmente pueda llegar a hacerse, y eso es algo muy valorable para nosotros y para toda la institución. Gracias a Joaquín que está en representación del plantel, a las autoridades, a los colaboradores, y no hay mucho más que decir por nuestro lado, simplemente que ojalá que salga todo bien, como viene ocurriendo todos los años" comenzó señalando Pérez del Vizo.

Daniel Di Lena de la Lotería de Santa Fe expresó que "en nombre del gobierno de la provincia de Santa Fe, y de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, es un gusto poder acompañar un año más, lo que es este torneo de fútbol infantil, que claramente se ha convertido en uno de los más importante que tenemos en la provincia, y que es un gusto, como decía anteriormente, poder aportar a las ediciones anteriores como lo venimos haciendo".

El Diego Barisone 2026 se disputará del 3 al 6 de septiembre para las categorías 2014 a 2019 en el predio CIFFU.

El funcionario provincial subrayó que "estamos convencidos que invertir en el deporte es invertir en el futuro, es invertir, como todo sabemos, en el desarrollo personal de las personas, de los niños en este caso, y por supuesto, creemos que es una de las actividades donde más invertimos, y ponemos recursos, por lo menos desde lo que me toca en la Lotería, porque estamos convencidos. Aprovecho para invitarlos a lo que consideramos que es el evento más importante que vamos a tener en la provincia de Santa Fe, en el deporte, que son los Juegos Suramericanos, que se llevará a cabo del 12 al 26 de septiembre".

Por su parte, Leo Aguilar, responsable de la organización del Diego Barisone, señaló que "tenemos seis categorías que sorteamos, desde la categoría 2014 a 2019. Se conformaron cinco grupos, que son las zonas que van a disputar los equipos a partir del jueves 3 al sábado 5 de septiembre, que son los partidos del grupo de clasificación, mientras que el domingo son las finales, los cruces, octavos de final, para ver quienes llegan al 15 de Abril a jugar los partidos finales. En las próximas horas vamos a estar subiendo a las redes como quedaron conformadas las zonas, y dentro de estos días pasamos los horarios exacto de partido por día, por lo que les pido un poco de paciencia".