Francia dio un paso clave hacia su clasificación a cuartos de final

El seleccionado francés derroto a Namibia por 96 a 0 en Marsella, apoyando trece tries y un try penal para liderar el Grupo A

En la continuidad de la tercera fecha en el Mundial de Rugby, el seleccionado local se impuso a Namibia por un contundente 96 a 0. Con este triunfo el combinado de Francia recuperó la cima del grupo A pero sumó una gran preocupación por una serie de lesiones, en particular la de Antoine Dupont.

En una muestra cabal de su poderío, y ratificando sus intenciones de salir campeón mundial, el equipo de Antoine Dupont, con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, no está matemáticamente clasificado, aunque todo indica que lo hará. Su triunfo fue claro y contundente ante un combinado de Namibia que poco pudo hacer para contrarrestar el poderío del local.

Cinco minutos le llevó a Francia abrir el marcador y fue una genialidad del capitán Dupont, que al atacar a la izquierda desde un maul de lineout, decidió cambiar el sentido del ataque y cruzó una pelota para que apoye en la punta derecha el wing Damian Penaud, para el primero de sus tres tries en el encuentro.

Al minuto 21, los franceses habían logrado su primer punto bonus del torneo en un primer tiempo que terminó 54-0 habiendo apoyado ocho tries. El complemento mantuvo el mismo dominio del anfitrión que en los últimos 40 minutos apoyó cinco tries y recibió un try penal.

Para los franceses apoyaron Damian Penaud (tres), Jonathan Danty (dos), Charles Ollivon (dos), Thibaud Flament, Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey (dos), Baptiste Couilloud (dos en tres minutos), Melvyn Jaminet, además del try penal en el minuto 80.

El fullback Thomas Ramos marró tan sólo una de sus 13 conversiones. Namibia creyó llegar al try recién en el minuto 44 pero el referí Matthew Carley debió cancelarlo debido a un choque de cabezas del centro y capitán Johan Deysel, impactando al capitán francés. La tarjeta amarilla fue elevada a roja unos minutos después.

Francia finalizará su participación en la fase de grupos el viernes 6 de octubre cuando enfrente a Italia en el OL Stadium, de Lyon.Por su parte, Namibia jugará su último partido en esta Rugby World Cup 2023 ante Uruguay en el mismo estadio dentro de tan solo seis días, el 27 de septiembre. Las posiciones en el grupo A quedaron del siguiente modo: Francia 13, Italia 10, Nueva Zelanda 5, Uruguay y Namibia 0.

En la conferencia de prensa posterior al partido el head coach francés Fabien Galthié manifestó que "Dupont fue a realizarse exámenes, ya que existe la sospecha de una grieta o fractura en el maxilar superior. Esperaremos a los resultados para seguir adelante". El medio scrum debió salir en el partido disputado en la noche de Marsella por un golpe en el rostro. Concretamente, recibió un tackle alto por parte de Deysel quien luego se fue expulsado tras la revisión por parte del TMO.

Síntesis:

Francia 96- Namibia 0

Francia: Cyril Baille, Peato Mauvaka, Uini Atonio, Cameron Woki, Thibaud Flament, Francois Cros, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont (capitán), Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Jonathan Danty, Gaël Fickou, Damian Penaud y Thomas Ramos. Entrenador: Fabien Galthié. Luego ingresaron: Pierre Bourgarit, Reda Wardi, Dorian Aldegheri, Romain Taofifenua, Paul Boudehent, Baptiste Couilloud, Yoram Moefana, Melvyn Jaminet.

Namibia: Desiderius Sethie, Louis van der Westhuizen, Johan Coetzee, Mahepisa Tjeriko, Adriaan Ludick, Max Katjijeko, Johan Retief, Prince Gaoseb, Jacques Theron, Cliven Loubser, JC Greyling, Danco Burger, Johan Deysel (capitán), Gerswin Mouton y Andre van der Bergh. Entrenador: Allister Coetzee. Luego ingresaron: Obert Nortje, Jason Benade, Haitembu Shifuka, PJ van Lill, Richard Hardwick, Oela Blaauw, Alcino Izaacs, Divan Rossouw.

Primer tiempo: 5’, Try de Penaud (F), y 9, 18, 21, 26, 33, 38 y 41’, Goles de Ramos por Tries de Danty -2-, Ollivon, Penaud, Flamnet, Dupont y Bielle-Biarrey (F).

Parcial: Francia 54 – Namibia 0.

Segundo tiempo: 7, 15, 23 y 29’, Goles de Ramos por Tries de Couilloud, Penaud, Bielle-Biarrey y Ollivon (F), y 39', Try-Penal (F).

Amonestado: 39', Benade (N).

Expulsado: 5’, Daysel (N).

Estadio: Stade Vélodrome, Marsella.

Referee: Matthew Carley (RFU).

: Agenda 3° fecha Mundial de Francia

* Miércoles 20 de Septiembre

Italia 38- Uruguay 17

* Jueves 21 de Septiembre

Francia 96- Namibia 0

* Viernes 22 de Septiembre

12.45, Argentina vs. Samoa

* Sábado 23 de Septiembre

9, Georgia vs. Portugal

12.45, Inglaterra vs. Chile

16, Sudáfrica vs. Irlanda

* Domingo 24 de Septiembre

12.45, Escocia vs. Tonga

16, Gales vs. Australia