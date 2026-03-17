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Aldosivi despidió a Farré y ya son nueve los técnicos que dejaron su cargo

Tras no conseguir ninguna victoria en lo que va del 2026, la dirigencia del Aldosivi decidió echar a su DT tras cinco empates y cuatro derrotas

17 de marzo 2026 · 10:35hs
Guillermo Farré dejó de ser el entrenador de Aldosivi.

Guillermo Farré dejó de ser el entrenador de Aldosivi.

La sangría de entrenadores en el fútbol argentino sumó un nuevo capítulo: Guillermo Farré dejó de ser el DT de Aldosivi tras un arranque sin victorias en el Apertura 2026. El empate 0-0 ante Huracán en el estadio José María Minella, por la fecha 11, fue el punto final de un ciclo que ya venía golpeado.

Farré no es más el DT de Aldosivi

El Tiburón acumulaba cinco empates y cuatro derrotas, sin poder despegar en la tabla ni encontrar funcionamiento. Incluso, horas antes de la decisión, el propio Farré había mostrado autocrítica en conferencia, aunque se veía con fuerzas para revertir la situación.

Este martes por la mañana, la dirigencia le comunicó oficialmente su salida. El plantel, que tenía entrenamiento pautado por la tarde, fue citado de urgencia temprano y se encontró con la noticia en el vestuario. De cara al próximo compromiso ante Sarmiento de Junín, el equipo será dirigido de manera interina por Facundo Oreja, actual DT de la Reserva, mientras el club busca un reemplazante definitivo.

El caso de Farré no es aislado. Por el contrario, expone una tendencia cada vez más marcada en el fútbol argentino: la inestabilidad en los bancos de suplentes. En lo que va de la temporada, nueve entrenadores ya dejaron sus cargos por distintos motivos, desde malos resultados hasta decisiones personales o nuevas oportunidades.

Entre los nombres más resonantes aparece Marcelo Gallardo, quien renunció en River Plate tras la fecha 7, luego de una derrota ante Vélez y un rendimiento lejos de lo esperado en su segundo ciclo. También se fue Eduardo Domínguez, que dejó Estudiantes de La Plata para asumir en el Atlético Mineiro de Brasil.

La lista sigue con salidas por bajos rendimientos: Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto tras un flojo inicio; Hugo Colace dejó su cargo en Atlético Tucumán luego de una dura derrota ante Belgrano; y la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez tuvo una salida exprés de Newell’s Old Boys tras apenas seis partidos.

El primer movimiento del torneo lo había protagonizado Daniel Oldrá, quien dejó Instituto luego de dos derrotas consecutivas. Por otro lado, Damían Ayude es el último que dejó su cargo: tras la derrota de San Lorenzo ante Defensa y Justicia por 5-2 en el Nuevo Gasómetro.

En ese contexto, la salida de Farré en Aldosivi vuelve a poner el foco en la fragilidad de los procesos. Con calendarios exigentes, resultados inmediatos como única vara y poco margen para sostener proyectos, los ciclos se acortan cada vez más y el recambio en los bancos se vuelve una constante del fútbol argentino.

Aldosivi Guillermo Farré Huracán
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