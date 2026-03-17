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Donald Trump reconoce que Estados Unidos no sabe si el líder supremo de Irán está "muerto o no"

El presidente Trump puso en duda la continuidad de Mojtaba Jameneí al sugerir que Irán negocia desde una posición de debilidad extrema

17 de marzo 2026 · 10:32hs
Donald Trump afirma que no sabe si Mojtaba Jameneí está vivo o muerto

Donald Trump afirma que no sabe si Mojtaba Jameneí está "vivo o muerto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes desde la Casa Blanca que el supuesto nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, podría estar muerto o gravemente herido, lo que explicaría su ausencia total de apariciones públicas.

Al instante, el mandatario vinculó esa incertidumbre sobre la cúpula política de la república islámica con la actual etapa de contactos diplomáticos indirectos que, según dijo, se mantienen entre Washington y autoridades de Teherán en medio del conflicto regional.

Donald Trump señala la falta de imágenes o declaraciones del ayatolá

Señaló que la falta de imágenes recientes o declaraciones oficiales del sucesor del ayatolá Alí Jameneí resulta un elemento llamativo para los observadores internacionales. En su opinión, la ausencia pública desde su presunta designación es “muy inusual” para una figura de ese nivel dentro del sistema político iraní, donde el liderazgo religioso suele tener presencia constante en ceremonias oficiales, discursos y comunicados institucionales.

Irán ayatolá Mojtaba Jameneí 1

“Mucha gente dice que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna y que resultó muy gravemente herido. Otras personas dicen que está muerto. Nadie dice que esté al ciento por ciento sano”, declaró Trump.

No obstante, el presidente aclaró que no existe una confirmación oficial sobre el estado físico del dirigente, por lo que las versiones continúan circulando principalmente en ámbitos diplomáticos y de inteligencia.

El mandatario también sostuvo que la opacidad informativa del sistema político iraní complica la verificación de estos datos y dificulta el avance de un acuerdo formal.

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Según Trump, los recientes ataques militares estadounidenses habrían golpeado la estructura de mando de la república islámica, generando incertidumbre sobre quién ejerce realmente el control político y militar. “No sabemos con quién estamos tratando”, afirmó el republicano al referirse a la jerarquía de poder en Teherán.

Ahora, esta posible acefalía parcial en la conducción del país también afecta el ritmo de las conversaciones diplomáticas. Trump indicó que existen contactos y mensajes intercambiados entre ambas partes, aunque advirtió que la dirigencia iraní podría no estar todavía en condiciones de cerrar un acuerdo definitivo.

“Están negociando. Yo hablo con todo el mundo, porque a veces de eso salen resultados”, explicó.

El misterio de Mojtaba Jameneí

El hijo del fallecido Alí Jameneí, Mojtaba, fue señalado como el sucesor en el máximo cargo de poder en Irán, pero su figura quedó envuelta en el misterio tras los bombardeos que alcanzaron objetivos estratégicos. Así, Trump insistió en que "a este no lo hemos visto en absoluto", refiriéndose a la ausencia de pruebas de vida del líder.

Sumado a eso, el presidente detalló que existen versiones contradictorias sobre el paradero de Jameneí.

Algunos informes sugieren que sobrevivió a los ataques con secuelas permanentes y desfiguraciones, otros indican que el régimen oculta su fallecimiento para evitar un colapso total de la moral interna. "No se sabe si está muerto o no", reiteró Trump, subrayando que la falta de transparencia es el principal obstáculo para la paz.

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