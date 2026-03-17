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Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo Sergio Costantino, tomó la decisión luego de la goleada por 5-2 sufrida en el Nuevo Gasómetro contra Defensa y Justicia

17 de marzo 2026 · 10:44hs
Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo.

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo.

Damián Ayude fue despedido como entrenador de San Lorenzo este martes por la mañana, luego de la goleada que sufrió su equipo por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 11 del Apertura.

La dirigencia de San Lorenzo despidió a Ayude

La decisión que tomó el presidente de la comisión transitoria, Sergio Costantino, se dio luego del arranque irregular en el torneo local, donde acumuló tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. En febrero de este año, previo al clásico con Huracán, la misma dirigencia le había renovado el contrato hasta diciembre de 2026.

En la conferencia posterior a la derrota del Ciclón, el técnico de 43 años había dejado en claro que pretendía continuar en el cargo, pese a la dura derrota y el pedido de que "se vayan todos" que cantaron los hinchas. "No pienso dar un paso al costado", había expresado Ayude.

Sin embargo, tanto la postura de los directivos como Pitu Barrientos, que a fines de febrero se convirtió en presidente del fútbol profesional ad honorem, coincidía en que el ciclo del técnico estaba cumplido por varias razones.

Puertas adentros había malestar por los últimos rendimientos del equipo, sobre todo luego de haber logrado mantener el mismo plantel que la temporada pasada, mejorarle el contrato a Ayude y haber traído seis refuerzos pese al complejo contexto de la institución.

Ayude, quien había asumido en junio del año pasado luego de que Miguel Russo se marchara a Boca, dirigió 29 encuentros en total, con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas, aunque el semestre de 2025 fue mejor en el rendimiento y los resultados que este año.

De ahora en más, quien se hará cargo de la conducción técnica del primer equipo es Alan Capobianco, DT de la Reserva, a la espera de una resolución de la dirigencia. Cabe resaltar que el 30 de mayo próximo se realizarán las elecciones para elegir a la nueva Comisión Directiva que se hará cargo del club hasta fines de 2027, cuando finalizaba el mandato que había iniciado Marcelo Moretti, hoy destituido.

San Lorenzo entrenador Defensa
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