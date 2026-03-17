Cuando se disputaban los primeros minutos del segundo tiempo del partido ante Acassuso, Conrado Ibarra picó a buscar una pelota por izquierda y se frenó tomándose el isquiotibial de la pierna derecha.
Se confirmó la lesión: Colón pierde a Conrado Ibarra por varios partidos
En las últimas horas se confirmó la lesión sufrida por Conrado Ibarra, quien se perdería varios encuentros
Por Ovación
Colón pierde a Conrado Ibarra por varios partidos
Automáticamente, el jugador quedó tendido en el piso y rápidamente el cuerpo médico le avisó a Ezequiel Medrán que Ibarra no podía continuar.
Y lo que se preveía desde un primer momento se terminó confirmando en las últimas horas. Conrado Ibarra sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha.
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En consecuencia, el futbolista, autor del gol ante Ferro, se perderá como mínimo tres partidos. Así las cosas, Medrán tendrá que volver a meter mano en la formación.
Por otra parte, habrá que ver si el entrenador puede contar con Julián Marcioni y Matías Godoy, quienes continúan recuperándose de sendos desgarros.