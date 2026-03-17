Se confirmó la lesión: Colón pierde a Conrado Ibarra por varios partidos

En las últimas horas se confirmó la lesión sufrida por Conrado Ibarra, quien se perdería varios encuentros

Cuando se disputaban los primeros minutos del segundo tiempo del partido ante Acassuso, Conrado Ibarra picó a buscar una pelota por izquierda y se frenó tomándose el isquiotibial de la pierna derecha.

Automáticamente, el jugador quedó tendido en el piso y rápidamente el cuerpo médico le avisó a Ezequiel Medrán que Ibarra no podía continuar.

Y lo que se preveía desde un primer momento se terminó confirmando en las últimas horas. Conrado Ibarra sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha.

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En consecuencia, el futbolista, autor del gol ante Ferro, se perderá como mínimo tres partidos. Así las cosas, Medrán tendrá que volver a meter mano en la formación.

Por otra parte, habrá que ver si el entrenador puede contar con Julián Marcioni y Matías Godoy, quienes continúan recuperándose de sendos desgarros.