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Se confirmó la lesión: Colón pierde a Conrado Ibarra por varios partidos

En las últimas horas se confirmó la lesión sufrida por Conrado Ibarra, quien se perdería varios encuentros

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 10:22hs
Conrado Ibarra sufrió un desgarro y se perderá varios partidos.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Conrado Ibarra sufrió un desgarro y se perderá varios partidos.

Cuando se disputaban los primeros minutos del segundo tiempo del partido ante Acassuso, Conrado Ibarra picó a buscar una pelota por izquierda y se frenó tomándose el isquiotibial de la pierna derecha.

Colón pierde a Conrado Ibarra por varios partidos

Automáticamente, el jugador quedó tendido en el piso y rápidamente el cuerpo médico le avisó a Ezequiel Medrán que Ibarra no podía continuar.

Y lo que se preveía desde un primer momento se terminó confirmando en las últimas horas. Conrado Ibarra sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha.

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En consecuencia, el futbolista, autor del gol ante Ferro, se perderá como mínimo tres partidos. Así las cosas, Medrán tendrá que volver a meter mano en la formación.

Por otra parte, habrá que ver si el entrenador puede contar con Julián Marcioni y Matías Godoy, quienes continúan recuperándose de sendos desgarros.

Colón Conrado Ibarra partidos
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