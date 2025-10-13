Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Francia dejó escapar la chance de asegurar su clasificación al Mundial tras igualar 2-2 frente a Islandia en Reikiavik. El conjunto dirigido por Didier Deschamps, que llegaba con puntaje ideal en las Eliminatorias europeas, no pudo mantener la ventaja y deberá esperar al duelo ante Ucrania en noviembre para intentar sellar su pasaje.
Francia dejó escapar la chance de asegurar su lugar en el Mundial tras igualar 2-2 frente a Islandia en Reikiavik por Eliminatorias. El repaso de otros partidos
Con este resultado, los Bleus suman 10 puntos, tres más que los ucranianos y seis por encima de los islandeses. Sin Kylian Mbappé ni varios de sus principales referentes ofensivos, el equipo francés mostró un juego intermitente y sufrió más de lo esperado ante un rival combativo.
Islandia sorprendió al ponerse en ventaja con un tanto de Victor Pálsson a los 39 minutos. Francia reaccionó en el complemento: Christopher Nkunku igualó a los 18 minutos y, pocos minutos después, Wout Faes Mateta anotó su primer gol con la selección para dar vuelta el marcador.
Sin embargo, la alegría fue efímera. A los 25 minutos, Kristian Hlynsson marcó el 2-2 definitivo con una gran jugada colectiva, sellando un empate que dejó sabor a poco para los campeones del mundo de 2018.
Alemania superó por la mínima a Irlanda del Norte
Alemania consiguió una trabajada victoria por 1-0 ante Irlanda del Norte en Belfast, en un duelo clave rumbo al Mundial 2026. El conjunto de Julian Nagelsmann se impuso gracias a un cabezazo de Nick Woltemade a los 31 minutos, tras un preciso córner ejecutado por David Raum.
A pesar de haber sido dominada en gran parte del segundo tiempo, Alemania supo resistir los embates del conjunto local, que dispuso de varias oportunidades claras para empatar.
Con este triunfo, el seleccionado alemán mantiene el liderato del Grupo A junto a Eslovaquia con nueve unidades y llegará con confianza a la fecha FIFA de noviembre, donde buscará asegurar el pasaje directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Por otro lado, Bélgica dio un paso firme rumbo al Mundial 2026 al imponerse 4-2 sobre Gales en condición de visitante, en una noche inspirada de Kevin De Bruyne, autor de un doblete.
El conjunto dirigido por Rudi García mostró solidez y contundencia en los momentos clave, aprovechando además el empate entre Macedonia del Norte y Kazajistán (1-1) para quedarse como único líder del grupo J.
Con este resultado, los “Diablos Rojos” suman un punto más que Macedonia del Norte y todavía tienen un partido pendiente, por lo que dependen de sí mismos para sellar la clasificación.
Todos los partidos de la jornada de las Eliminatorias Europeas:
Islandia 2-2 Francia
Irlanda del Norte 0-1 Alemania
Gales 2-4 Bélgica
Macedonia del Norte 1-1 Kazajistán
Ucrania 2-1 Azerbaiyán
Eslovaquia 2-0 Luxemburgo
Eslovenia 0-0 Suiza
Suecia 0-1 Kosovo