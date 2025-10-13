Uno Santa Fe | Ovación | Francia

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Francia dejó escapar la chance de asegurar su lugar en el Mundial tras igualar 2-2 frente a Islandia en Reikiavik por Eliminatorias. El repaso de otros partidos

13 de octubre 2025
Francia dejó escapar la chance de asegurar su clasificación al Mundial tras igualar 2-2 frente a Islandia en Reikiavik. El conjunto dirigido por Didier Deschamps, que llegaba con puntaje ideal en las Eliminatorias europeas, no pudo mantener la ventaja y deberá esperar al duelo ante Ucrania en noviembre para intentar sellar su pasaje.

Con este resultado, los Bleus suman 10 puntos, tres más que los ucranianos y seis por encima de los islandeses. Sin Kylian Mbappé ni varios de sus principales referentes ofensivos, el equipo francés mostró un juego intermitente y sufrió más de lo esperado ante un rival combativo.

Islandia sorprendió al ponerse en ventaja con un tanto de Victor Pálsson a los 39 minutos. Francia reaccionó en el complemento: Christopher Nkunku igualó a los 18 minutos y, pocos minutos después, Wout Faes Mateta anotó su primer gol con la selección para dar vuelta el marcador.

Embed - FRANCIA EMPATÓ CON ISLANDIA Y NO PUDO SELLAR SU CLASIFICACIÓN | Islandia 2-2 Francia | RESUMEN

Sin embargo, la alegría fue efímera. A los 25 minutos, Kristian Hlynsson marcó el 2-2 definitivo con una gran jugada colectiva, sellando un empate que dejó sabor a poco para los campeones del mundo de 2018.

Alemania superó por la mínima a Irlanda del Norte

Alemania consiguió una trabajada victoria por 1-0 ante Irlanda del Norte en Belfast, en un duelo clave rumbo al Mundial 2026. El conjunto de Julian Nagelsmann se impuso gracias a un cabezazo de Nick Woltemade a los 31 minutos, tras un preciso córner ejecutado por David Raum.

A pesar de haber sido dominada en gran parte del segundo tiempo, Alemania supo resistir los embates del conjunto local, que dispuso de varias oportunidades claras para empatar.

Embed - ALEMANIA FESTEJÓ EN BELFAST Y VOLVIÓ A LA CIMA DEL GRUPO | Irlanda del Norte 0-1 Alemania | RESUMEN

Con este triunfo, el seleccionado alemán mantiene el liderato del Grupo A junto a Eslovaquia con nueve unidades y llegará con confianza a la fecha FIFA de noviembre, donde buscará asegurar el pasaje directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por otro lado, Bélgica dio un paso firme rumbo al Mundial 2026 al imponerse 4-2 sobre Gales en condición de visitante, en una noche inspirada de Kevin De Bruyne, autor de un doblete.

Embed - DOBLETE TOP DE DE BRUYNE Y VICTORIA BELGA EN UN PARTIDAZO INFERNAL | Gales 2-4 Bélgica | RESUMEN

El conjunto dirigido por Rudi García mostró solidez y contundencia en los momentos clave, aprovechando además el empate entre Macedonia del Norte y Kazajistán (1-1) para quedarse como único líder del grupo J.

Con este resultado, los “Diablos Rojos” suman un punto más que Macedonia del Norte y todavía tienen un partido pendiente, por lo que dependen de sí mismos para sellar la clasificación.

Todos los partidos de la jornada de las Eliminatorias Europeas:

Islandia 2-2 Francia

Irlanda del Norte 0-1 Alemania

Gales 2-4 Bélgica

Macedonia del Norte 1-1 Kazajistán

Ucrania 2-1 Azerbaiyán

Eslovaquia 2-0 Luxemburgo

Eslovenia 0-0 Suiza

Suecia 0-1 Kosovo

