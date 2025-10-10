Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Uno Santa Fe | Policiales | detuvieron

Sucedió durante un procedimiento que realizaron los oficiales de la Brigada Motorizada. Recibieron una denuncia sobre la presencia de un hombre que parecía descompuesto dentro de un vehículo.

10 de octubre 2025 · 16:10hs
Este jueves, cuando promediaba la tarde, un hombre se descompensó dentro de un vehículo y estacionó en inmediaciones de la esquina que forman bulevar Pellegrini y la calle 25 de Mayo.

Un vecino denunció a uno de los operadores de la central de emergencias 911 que esta persona se movía dentro del vehículo como si estuviera descompuesta.

Llegaron minutos después dos oficiales de la Brigada Motorizada, que dialogaron con el conductor de la camioneta Renault Duster 2.0, patente AE 074 KJ.

El hombre se mostró nervioso ante la presencia policial, lo que fue advertido por los oficiales, quienes lo obligaron a descender del vehículo. En el interior secuestraron un arma de guerra cargada con cinco balas calibre 9 mm, de fabricación brasileña, marca Taurus.

Identificado y aprehendido

Inmediatamente después de secuestrar el arma de fuego de guerra —que no tenía la documental exigible para su tenencia o portación—, el hombre, identificado como D. H., de 43 años, quedó aprehendido. Junto con la pistola calibre 9 milímetros y la camioneta, ambos elementos secuestrados, fue conducido a la Comisaría 1ª de Santa Fe.

Delito imputado

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento policial a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. Este ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de tenencia indebida de arma de fuego y munición de guerra.

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

La honestidad brutal de Madelón: "Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable"

River e Independiente Rivadavia, con todo definido para el duelo de Copa Argentina

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

Colazo, tras la caída de Unión: "Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho"

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

¿Se baja una de las listas para las elecciones en Colón?

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos