Varios adelantos entre semana tendrá el certamen principal de Primera A que organiza la Liga Santafesina. Los cotejos válidos por la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti darán comienzo este martes en el predio liguista, continuará el miércoles y también el jueves, mientras que el sábado se completará con una atractiva programación de duelos repartidos por toda la región.
Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti
Unión y el puntero Colón de San Justo pondrán en marcha el octavo capítulo del Torneo de Primera A Chijí Serenotti de Liga Santafesina.
Por Ovación
Se abre el telón de la 8° fecha de Liga Santafesina
Esta noche en el predio Nery Pumpido se abrirá el telón para la octava fecha de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina: Unión será anfitrión del líder de la Zona 1, el Conquistador de Miguel Ángel Restelli, el cual está ante el inminente comienzo del Regional Amateur. En la misma sintonía está el último campeón, Sanjustino, que este miércoles visita a Colón. El clásico entre Guadalupe y Pucará va este jueves.
Programación Fecha 8
Martes 14 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Unión – Colón de San Justo, en el predio Nery Alberto Pumpido
Miércoles 15 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Colón – Sanjustino, en el estadio Rafael Batres, cancha auxiliar de Colón
Jueves 16 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Sportivo Guadalupe – Pucará, en el predio Nery Alberto Pumpido
Sábado 18 de octubre
14.00 Reserva – 16.00 Primera
Ateneo Inmaculada – Juventud Unida
Academia AC – Independiente
Ciclón Racing – Gimnasia y Esgrima
La Salle Jobson – Ciclón Norte
Nacional – Vecinal Gálvez
Newell’s Old Boys – Cosmos
14.30 Reserva – 16.30 Primera
Universidad – Deportivo Nobleza
15.00 Reserva – 17.00 Primera
Náutico El Quillá – La Perla del Oeste, en Santo Tomé, cancha de Independiente
-Posiciones:
-Zona 1: Colón (SJ) 19, Independiente 15, Gimnasia y Esgrima 12, Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo, Universidad y Academia Cabrera 8; Pucará y Nobleza 7; Juventud Unida de Candioti 0.
-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, La Perla 14; Sanjustino 13, Colón y La Salle Jobson 11; Ciclón Norte 9, Nacional 8, Náutico El Quillá y Newell´s 7; Cosmos 6 y Vecinal Gálvez 5.