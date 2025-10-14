Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Unión y el puntero Colón de San Justo pondrán en marcha el octavo capítulo del Torneo de Primera A Chijí Serenotti de Liga Santafesina.

14 de octubre 2025 · 08:21hs
Unión recibirá este martes en el predio Nery Pumpido al puntero Colón de San Justo.

Varios adelantos entre semana tendrá el certamen principal de Primera A que organiza la Liga Santafesina. Los cotejos válidos por la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti darán comienzo este martes en el predio liguista, continuará el miércoles y también el jueves, mientras que el sábado se completará con una atractiva programación de duelos repartidos por toda la región.

Se abre el telón de la 8° fecha de Liga Santafesina

Esta noche en el predio Nery Pumpido se abrirá el telón para la octava fecha de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina: Unión será anfitrión del líder de la Zona 1, el Conquistador de Miguel Ángel Restelli, el cual está ante el inminente comienzo del Regional Amateur. En la misma sintonía está el último campeón, Sanjustino, que este miércoles visita a Colón. El clásico entre Guadalupe y Pucará va este jueves.

Programación Fecha 8

Martes 14 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Unión – Colón de San Justo, en el predio Nery Alberto Pumpido

Miércoles 15 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Colón – Sanjustino, en el estadio Rafael Batres, cancha auxiliar de Colón

Jueves 16 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Sportivo Guadalupe – Pucará, en el predio Nery Alberto Pumpido

Sábado 18 de octubre

14.00 Reserva – 16.00 Primera

Ateneo Inmaculada – Juventud Unida

Academia AC – Independiente

Ciclón Racing – Gimnasia y Esgrima

La Salle Jobson – Ciclón Norte

Nacional – Vecinal Gálvez

Newell’s Old Boys – Cosmos

14.30 Reserva – 16.30 Primera

Universidad – Deportivo Nobleza

15.00 Reserva – 17.00 Primera

Náutico El Quillá – La Perla del Oeste, en Santo Tomé, cancha de Independiente

-Posiciones:

-Zona 1: Colón (SJ) 19, Independiente 15, Gimnasia y Esgrima 12, Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo, Universidad y Academia Cabrera 8; Pucará y Nobleza 7; Juventud Unida de Candioti 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, La Perla 14; Sanjustino 13, Colón y La Salle Jobson 11; Ciclón Norte 9, Nacional 8, Náutico El Quillá y Newell´s 7; Cosmos 6 y Vecinal Gálvez 5.

Clausura Liga Santafesina Colón de San Justo
