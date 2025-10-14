Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti Unión y el puntero Colón de San Justo pondrán en marcha el octavo capítulo del Torneo de Primera A Chijí Serenotti de Liga Santafesina. Por Ovación 14 de octubre 2025 · 08:21hs

Unión recibirá este martes en el predio Nery Pumpido al puntero Colón de San Justo.

Varios adelantos entre semana tendrá el certamen principal de Primera A que organiza la Liga Santafesina. Los cotejos válidos por la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti darán comienzo este martes en el predio liguista, continuará el miércoles y también el jueves, mientras que el sábado se completará con una atractiva programación de duelos repartidos por toda la región.

Se abre el telón de la 8° fecha de Liga Santafesina Esta noche en el predio Nery Pumpido se abrirá el telón para la octava fecha de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina: Unión será anfitrión del líder de la Zona 1, el Conquistador de Miguel Ángel Restelli, el cual está ante el inminente comienzo del Regional Amateur. En la misma sintonía está el último campeón, Sanjustino, que este miércoles visita a Colón. El clásico entre Guadalupe y Pucará va este jueves.

Programación Fecha 8 Martes 14 de octubre 19.00 Reserva – 21.00 Primera Unión – Colón de San Justo, en el predio Nery Alberto Pumpido Miércoles 15 de octubre 19.00 Reserva – 21.00 Primera Colón – Sanjustino, en el estadio Rafael Batres, cancha auxiliar de Colón Jueves 16 de octubre 19.00 Reserva – 21.00 Primera Sportivo Guadalupe – Pucará, en el predio Nery Alberto Pumpido Sábado 18 de octubre 14.00 Reserva – 16.00 Primera Ateneo Inmaculada – Juventud Unida Academia AC – Independiente Ciclón Racing – Gimnasia y Esgrima La Salle Jobson – Ciclón Norte Nacional – Vecinal Gálvez Newell’s Old Boys – Cosmos 14.30 Reserva – 16.30 Primera Universidad – Deportivo Nobleza 15.00 Reserva – 17.00 Primera Náutico El Quillá – La Perla del Oeste, en Santo Tomé, cancha de Independiente -Posiciones: -Zona 1: Colón (SJ) 19, Independiente 15, Gimnasia y Esgrima 12, Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo, Universidad y Academia Cabrera 8; Pucará y Nobleza 7; Juventud Unida de Candioti 0. -Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, La Perla 14; Sanjustino 13, Colón y La Salle Jobson 11; Ciclón Norte 9, Nacional 8, Náutico El Quillá y Newell´s 7; Cosmos 6 y Vecinal Gálvez 5.