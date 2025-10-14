El enojo del Kily González con los hinchas de Platense por los insultos a los jugadores

Tras el empate ante Deportivo Riestra, los simpatizantes del Calamar expresaron su descontento con el rendimiento del equipo y desató la bronca del DT.

El director técnico de Platense, Cristian Kily González, mostró su enojo con los hinchas del equipo por los insultos a los jugadores tras el empate 1-1 ante Deportivo Riestra por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

"Son los que marcaron la única estrella que tiene el club", aseguró el entrenador del Calamar luego del tenso clima que se vivió en el estadio Ciudad de Vicente López cuando los simpatizantes del marrón expresaron su descontento con el rendimiento del equipo.

Si bien la visita disputó todo el segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Pedro Ramírez, el campeón del Torneo Apertura no pudo romper la igualdad y llevarse los tres puntos. De esta manera, sumó su cuarto partido sin triunfo y solamente ganó dos encuentros de doce disputados.

“Hay un ambiente muy raro... Estos jugadores, la mayoría, salieron campeones hace dos meses. Me sorprende que se los insulte, para ellos no debe ser fácil. A mí, que me puteen hasta los mudos, estoy acostumbrado. Pero estos son los jugadores que marcaron la única estrella que tiene el club. Es rara la situación. No sé si es político o qué...", afirmó el ‘Kily’.

Cómo marcha Platense y qué piensa Kily González

Platense se ubicó en la decimotercera posición de la Zona B con 11 puntos, a cuatro de Sarmiento de Junín (8°), último clasificado de momento a los Playoffs del campeonato local. Sin embargo, por la consagración en el primer semestre, el Calamar ya tiene su boleto asegurado en la próxima edición de la Copa Libertadores.

"Fuerzas tengo las de siempre, soy así. Independiente hace 14 partidos que no gana...En Argentina se vive así el fútbol ¿Viste ayer a River? ¿Se tiene que ir Gallardo? Si ganás sos un genio, si no te putean. A mí me gustan las cosas difíciles, por algo agarré. Si no, me quedaba en mi casa", dijo.

Por último, González se refirió a que el reciente empate fue justamente ante el líder de la Zona, que también ocupa la quinta plaza de la tabla anual y se encuentra en puestos de Copa Sudamericana.

“El equipo compitió contra el primero del campeonato. No nos patearon al arco, en la única nos hicimos el gol nosotros. Después sí: empataste, empujaste, no tuvimos esa tranquildad necesaria porque el murmullo se escucha y es entendible. En el fútbol, de la única manera de la que se sale es estando todos juntos y este club fue un ejemplo de eso. Cuando se juntan todas las patas, se logran cosas importantes. Cuando viene un lado medio complicado, como se ve y se siente, no está bueno", concluyó.