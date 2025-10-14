Unión, frente a una decisión histórica: el futuro de Casasol entra en etapa de definiciones

A Unión se le venció el contrato de alquiler de Casasol, y en las próximas hora se producirá un encuentro clave entre Luis Spahn y la familia Malvicino.

En medio del entrenamiento de este lunes por la mañana, una situación particular llamó la atención en el predio Casasol. Mientras el plantel profesional desarrollaba su práctica, según informó Radio Gol (FM 96.7), un escribano se hizo presente en el complejo para constatar las mejoras edilicias que Unión realizó durante los últimos años, luego de que el contrato de alquiler con la familia Malvicino venciera el pasado 30 de septiembre.

El profesional recorrió las instalaciones para dejar asentadas en acta las refacciones y obras que el club concretó desde que utiliza el lugar como centro de entrenamiento. Entre ellas, se destacan la conformación de nuevas cocheras, la optimización de los espacios residenciales para jugadores y el reacondicionamiento de diferentes sectores comunes.

Cónclave entre Spahn y la familia Malvicino por Casasol

En este contexto, se espera que en las próximas horas se produzca una reunión clave entre el presidente Luis Spahn y Mónica Malvicino, quien representa a la familia propietaria del predio. El encuentro tendrá como objetivo analizar el futuro de Casasol y definir si Unión podrá finalmente dar el gran paso de adquirir el complejo que históricamente utilizó como su casa de entrenamientos.

De acuerdo a lo trascendido, Malvicino le comunicará al mandatario tatengue las distintas ofertas de compra que existen sobre el lugar, mientras que Spahn presentará una propuesta económica formal por parte del club. De concretarse la operación, sería un hito institucional para Unión, que pasaría a ser dueño de un predio propio luego de décadas de alquilar y mantener el espacio donde trabaja el plantel profesional.

Más allá de las negociaciones, en Unión existe un consenso generalizado: Casasol es parte de la identidad tatengue, y lograr su compra sería uno de los movimientos más trascendentes de la gestión de Spahn. En las próximas horas, podría comenzar a escribirse un nuevo capítulo en la historia del club santafesino.