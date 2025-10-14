Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Desde este martes habrá un desvío de tránsito en un tramo entre San Lorenzo y la Boca del Tigre, frente al Club Colón. Habrá cambios en recorridos de colectivos

En el marco de la puesta en valor del cantero central de la avenida Juan José Paso en la zona sur de la ciudad, desde este martes habrá cortes y desvíos de tránsito . Las tareas en la avenida, que iniciaron a principios del 2025, forman parte del Acuerdo Capital.

El Acuerdo Capital lo firmó el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, para saldar obras históricas que necesitaba la ciudad.

Para la continuidad de los trabajos, desde este martes inspectores municipales coordinarán el tránsito vehicular y se dispuso señalética en la zona.

Las obras que comenzarán a ejecutarse consisten en la readecuación del giro en la rotonda donde se encuentran las oficinas del distrito Suroeste para el acceso desde la mano proveniente de Santo Tomé a la calle Dr. Zavalla, donde a su vez se construirán dos cruces peatonales sobreelevados, a nivel del cantero central y de las veredas laterales, con el fin de consolidar un paso seguro para los peatones.

También se trabajará en la readecuación de los desagües pluviales en la intersección de avenida J. J. Paso y Dr. Zavalla, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema pluvial en una zona donde habitualmente se generan anegamientos cuando llueve. Para la ejecución de estos desagües se realizarán canalizaciones de hormigón armado circulares de diferentes dimensiones, así como también la readecuación de las captaciones existentes. Además se incorporará un muro de cabezal en la descarga al canal existente, ubicado al oeste de la avenida J. J. Paso. Esta obra implica la demolición y reconstrucción de sectores de pavimento de hormigón.

Cortes y desvíos de tránsito

Debido a las intervenciones, la mano sur de J. J. Paso estará cortada, debiendo desviar el tránsito que ingresa desde Santo Tomé por la mano norte, entre la rotonda y calle San Lorenzo, para retomar a partir de allí por la mano correspondiente. En tanto, quienes circulen por la avenida en sentido Santa Fe - Santo Tomé deberán tomar calles San Lorenzo, Jujuy y Dr. Zavalla para retomar por la rotonda frente al Club Colón. En tanto, no se podrá circular por Gobernador Freyre, entre Jujuy y J. J. Paso.

Por los trabajos se producirá la alteración del recorrido habitual del transporte público. Los desvíos para las siguientes líneas de colectivos son:

• Línea 8 (ida/vuelta): de recorrido habitual por Vera Mujica - Gral. Bolívar - Salustiano Zavalía - Francia - Jujuy - San Lorenzo - 3 de Febrero - Dr. Zavalla a recorrido.

• Línea 4 (ida): de recorrido habitual por J. J. Paso - San José - Amenábar - Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

• Línea 5 (vuelta): de recorrido habitual por Salustiano Zavalía - Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

• Línea 14 (vuelta): de recorrido habitual por Dr. Zavalla - Uruguay - Saavedra - Av. J. J Paso a recorrido.

Trabajos en marcha

La obra de puesta en valor de la avenida Juan José Paso abarca siete tramos que completan 870 metros de extensión entre las Dr. Zavalla y 1.º de Mayo sobre el cantero central, consolidando el carácter integral que tiene la arteria como una de las principales vías de acceso a la ciudad de Santa Fe y también como punto de integración entre los barrios que vincula.

Además, con esta obra se busca remodelar y consolidar este espacio con la materialización de un sendero peatonal en todo su desarrollo, ampliándose y extendiéndose las cabeceras de cada tramo con el objetivo de disminuir la longitud de cruce en cada una de las bocacalles que la componen.