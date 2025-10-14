Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Se viene la 1ª Maratón Lagunera de Regatas y se vence el plazo para las inscripciones. Enterate de todos los detalles que hay que tener en cuenta.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2025 · 08:16hs
Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

El Club de Regatas Santa Fe se prepara para vivir un acontecimiento muy especial. Este fin de semana se desarrollará la 1ª Maratón Lagunera, una propuesta que combina deporte, recreación y naturaleza, pensada para que toda la comunidad pueda disfrutar de una jornada al aire libre en un entorno inigualable.

En qué consiste el evento que organiza Regatas

El evento contará con tres distancias adaptadas a todas las edades y niveles: 500 metros para los más pequeños, 1,5 kilómetros para quienes quieran probarse un poco más y 6 kilómetros para los corredores más experimentados. Además, habrá una modalidad participativa para quienes prefieran caminar y sumarse desde lo recreativo.

Las inscripciones tienen un costo diferenciado: $15.000 para Socios Regatitas y Deportistas, $20.000 para socios generales, y $25.000 para no socios. En todos los casos, el valor incluye remera oficial, kit, hidratación y frutas. La entrega de kits se realizará el sábado 18 de octubre, de 10 a 15 horas, mientras que la largada será el domingo a las 9.

image

En diálogo con LT10, Fabrina Gatamora, una de las responsables de la organización, destacó el carácter inclusivo del evento: “Queremos que todos los santafesinos se acerquen a disfrutar de este día, especialmente los laguneros. Las distancias están pensadas para que nadie quede afuera, desde los más chicos hasta los que corren de forma habitual”.

Además, adelantó que habrá una amplia propuesta gastronómica y de hidratación, con frutas, bebidas y un cierre especial a cargo de La Vuelta del Pirata, que ofrecerá empanadas y cerveza tirada.

“Será una jornada recreativa, con música y un ambiente familiar. Estamos orgullosos de poder mostrar este lugar tan lindo que tenemos, rodeado de naturaleza, y queremos que la gente lo sienta como propio”, señaló Gatamora.

Todos los atractivos de la Maratón Lagunera

La premiación incluirá medallas para todos los participantes y un presente especial para los cinco primeros de cada categoría. Además, en el marco del Día de la Madre, el club ofrecerá un agasajo para las mamás, con empanaditas y cerveza sin alcohol, celebrando su día en un clima de camaradería y alegría.

Con esta iniciativa, Regatas Santa Fe busca seguir promoviendo el deporte, el encuentro social y el disfrute del entorno natural, reafirmando su compromiso con la vida saludable y el sentido de comunidad. La 1ª Maratón Lagunera se perfila como una cita imperdible para los amantes del deporte y la vida al aire libre.

Regatas Maratón Kilómetros
Noticias relacionadas
Unión recibirá este martes en el predio Nery Pumpido al puntero Colón de San Justo.

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

invitado de lujo: daddy yankee estuvo en el entrenamiento de la seleccion

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

el enojo del kily gonzalez con los hinchas de platense por los insultos a los jugadores

El enojo del Kily González con los hinchas de Platense por los insultos a los jugadores

argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante puerto rico en miami

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Lo último

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Último Momento
Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Ovación
Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos