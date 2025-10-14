Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Se viene la 1ª Maratón Lagunera de Regatas y se vence el plazo para las inscripciones. Enterate de todos los detalles que hay que tener en cuenta.

El Club de Regatas Santa Fe se prepara para vivir un acontecimiento muy especial. Este fin de semana se desarrollará la 1ª Maratón Lagunera, una propuesta que combina deporte, recreación y naturaleza, pensada para que toda la comunidad pueda disfrutar de una jornada al aire libre en un entorno inigualable.

El evento contará con tres distancias adaptadas a todas las edades y niveles: 500 metros para los más pequeños, 1,5 kilómetros para quienes quieran probarse un poco más y 6 kilómetros para los corredores más experimentados. Además, habrá una modalidad participativa para quienes prefieran caminar y sumarse desde lo recreativo.

Las inscripciones tienen un costo diferenciado: $15.000 para Socios Regatitas y Deportistas, $20.000 para socios generales, y $25.000 para no socios. En todos los casos, el valor incluye remera oficial, kit, hidratación y frutas. La entrega de kits se realizará el sábado 18 de octubre, de 10 a 15 horas, mientras que la largada será el domingo a las 9.

image

En diálogo con LT10, Fabrina Gatamora, una de las responsables de la organización, destacó el carácter inclusivo del evento: “Queremos que todos los santafesinos se acerquen a disfrutar de este día, especialmente los laguneros. Las distancias están pensadas para que nadie quede afuera, desde los más chicos hasta los que corren de forma habitual”.

Además, adelantó que habrá una amplia propuesta gastronómica y de hidratación, con frutas, bebidas y un cierre especial a cargo de La Vuelta del Pirata, que ofrecerá empanadas y cerveza tirada.

“Será una jornada recreativa, con música y un ambiente familiar. Estamos orgullosos de poder mostrar este lugar tan lindo que tenemos, rodeado de naturaleza, y queremos que la gente lo sienta como propio”, señaló Gatamora.

Todos los atractivos de la Maratón Lagunera

La premiación incluirá medallas para todos los participantes y un presente especial para los cinco primeros de cada categoría. Además, en el marco del Día de la Madre, el club ofrecerá un agasajo para las mamás, con empanaditas y cerveza sin alcohol, celebrando su día en un clima de camaradería y alegría.

Con esta iniciativa, Regatas Santa Fe busca seguir promoviendo el deporte, el encuentro social y el disfrute del entorno natural, reafirmando su compromiso con la vida saludable y el sentido de comunidad. La 1ª Maratón Lagunera se perfila como una cita imperdible para los amantes del deporte y la vida al aire libre.