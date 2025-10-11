Uno Santa Fe | Policiales | motociclista

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Sucedió después de las 10 y los vecinos observaron al motociclista tirado en el pavimento y denunciaron el suceso al 911. Luego llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos que preservaron la zona. Un médico del SIES 107 constató el fallecimiento de Tomás Agustín Molinas, un muchacho de entre 20 y 30 años.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de octubre 2025 · 15:21hs
Este sábado a media mañana, y por causas que son investigadas, en la esquina que forman la avenida Peñaloza y calle Alberti, se produjo un choque fatal protagonizado por el conductor de un camión y un motociclista.

El conducto de la moto falleció como consecuencia del impacto. Posteriormente fue identificado como Tomás Agustín Molinas, de entre 20 y 30 años.

Denuncia

Los vecinos del barrio que escucharon gritos provenientes de la calle, como los peatones, motociclistas y automovilistas que transitaban la esquina de avenida Peñaloza y calle Alberti esta mañana de sábado, después de las 10, fueron involuntarios testigos de un choque fatal.

El conductor de la motocicleta quedó tendido en el pavimento. Posteriormente, ellos fueron quienes denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911.

Llegaron oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos, que inmediatamente preservaron el lugar hasta la llegada de un médico del SIES 107, quien revisó al motociclista y constató su fallecimiento como consecuencia del violento traumatismo del choque.

Luego, la víctima fatal fue identificada como Tomás Agustín Molinas, un muchacho de entre 20 y 30 años.

Los policías preservaron el lugar, controlaron y regularon el tránsito vehicular, aguardando la llegada de los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, identificaron a testigos que pudieran aportar información sobre lo que observaron del choque y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que aportarán filmaciones para el esclarecimiento de la responsabilidad de cada uno de los conductores en el hecho.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del choque fatal con el fallecimiento del motociclista Molinas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar del accidente.

Ese trabajo fue realizado por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

