Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

La Selección Argentina se enfrenta desde las 21 a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Miami, en nuevo amistoso internacional.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2025 · 06:58hs
Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

La Selección argentina enfrentará este martes a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional con la posible presencia de Lionel Messi y el debut de José Manuel López en la dupla ofensiva.

El encuentro se disputará en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense de Miami desde las 21 horas, aún sin árbitro definido para este amistoso. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA. Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la participación del rosarino Lionel Messi, la Albiceleste superó sin problemas a la Vinotinto con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el director técnico planea repetir tan solo dos futbolistas del once que inició la victoria ante los venezolanos: el arquero Emiliano Martínez, y el volante del Real Betis.

Por su parte, todo parecería indicar que Messi iría de arranque en el cruce ante Puerto Rico, pero habrá que esperar hasta último momento para conocer si finalmente integrará el once titular que saltará al terreno de juego del campo del Inter Miami, su actual club. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Estadio: Chase stadium, Miami, Estados Unidos.

Árbitro: a confirmar.

Horario: 21 TV: TyC Sports / Telefe

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.

Argentina Puerto Rico Miami
Noticias relacionadas
El expresidente Alberto Fernández.

"Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota": el posteo de Alberto Fernández contra Milei

argentina se mide ante mexico por el boleto a las semifinales del mundial sub 20

Argentina se mide ante México por el boleto a las semifinales del Mundial Sub 20

argentina jugo a media maquina y le gano con lo justo a venezuela en miami

Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Lo último

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Último Momento
Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Ovación
Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos