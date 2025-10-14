Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

La Selección Argentina se enfrenta desde las 21 a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Miami, en nuevo amistoso internacional.

La Selección argentina enfrentará este martes a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional con la posible presencia de Lionel Messi y el debut de José Manuel López en la dupla ofensiva.

El encuentro se disputará en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense de Miami desde las 21 horas , aún sin árbitro definido para este amistoso. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe .

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA. Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la participación del rosarino Lionel Messi, la Albiceleste superó sin problemas a la Vinotinto con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el director técnico planea repetir tan solo dos futbolistas del once que inició la victoria ante los venezolanos: el arquero Emiliano Martínez, y el volante del Real Betis.

Por su parte, todo parecería indicar que Messi iría de arranque en el cruce ante Puerto Rico, pero habrá que esperar hasta último momento para conocer si finalmente integrará el once titular que saltará al terreno de juego del campo del Inter Miami, su actual club. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Estadio: Chase stadium, Miami, Estados Unidos.

Árbitro: a confirmar.

Horario: 21 TV: TyC Sports / Telefe

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.