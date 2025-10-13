An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Uno Santa Fe | Escenario | HUB

An Espil & Cirilo Fernández se presentarán el miércoles 15 de octubre en HUB. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

13 de octubre 2025 · 09:50hs
Después de cinco años de tocar en dúo y con un disco en su haber, Piano y Voz (grabado en vivo en dos shows agotados en el teatro Xirgu) An Espil y Cirilo Fernández llegan a HUB este miércoles 15 de octubre desde las 21. Presentarán su repertorio de temas propios, composiciones de Radiohead (de OK Computer, Kid A, Amnesiac e In Rainbows) y adelantarán nuevas canciones.

An Espil (voz) y Cirilo Fernández (piano) son dos referentes de la escena local que, a través de su sensibilidad y creatividad, logran dar nueva vida a composiciones icónicas. Con un enfoque experimental y emotivo, invitan al público a sumergirse en una experiencia sonora única.

Sobre An Espil & Cirilo Fernández

An Espil es una cantante y compositora argentina reconocida por su versatilidad vocal y su presencia en la escena musical contemporánea. Con formación en canto lírico y piano clásico, ha desarrollado una carrera que abarca géneros como el soul, jazz, pop y R&B, destacándose por su estilo y personalidad únicos. En su trayectoria solista, ha lanzado varios trabajos discográficos, incluyendo el EP Mentiras (2017) y Jesica Alegría(2021), este último producido durante la pandemia y caracterizado por su enfoque sensual y jocoso en torno a las relaciones de pareja. Además, ha participado en proyectos colaborativos, como el disco "Gilda 25 años", junto a artistas como Soledad Pastorutti y Zoe Gotusso, y ha abierto espectáculos de renombrados músicos internacionales como Kamasi Washington. Espil también es integrante de la banda Nafta, una big band pop que fusiona soul y R&B, y ha sido corista en agrupaciones como Militantes del Climax y en el proyecto solista de Zoe Gotusso.

Cirilo Fernández es un pianista, compositor y productor musical argentino, nacido en Suiza y criado en Buenos Aires. Graduado Summa Cum Laude de la Berklee College of Music en 2000, con doble licenciatura en Composición de Jazz y Composición para Cine, ha desarrollado una carrera que abarca diversos géneros, incluyendo jazz, rock y música electrónica. Fernández es fundador de la banda Fernández 4, con la cual ha lanzado álbumes como No Fear, Mute y Retrovértigo, este último galardonado con el Premio Gardel al Mejor Álbum de Jazz en 2017. También ha sido parte de proyectos como Octafonic y ha colaborado con artistas como Emmanuel Horvilleur y Ca/riel. En 2025, continúa explorando nuevas sonoridades con su disco IKE, que fusiona elementos de neo soul y jazztrónica, consolidando su posición como una figura innovadora en la escena musical argentina.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

HUB octubre
