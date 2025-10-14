Uno Santa Fe | Ovación | Daddy Yankee

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

El cantante puertorriqueño Daddy Yanke ecompartió un momento con los campeones del Mundo.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2025 · 07:42hs
Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

En el entrenamiento de la selección argentina previo al último duelo de la actual fecha FIFA ante Puerto Rico, el combinado argentino tuvo la especial visita del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

Habitualmente, los campeones del Mundo organizan un partido distendido para entretenerse en la noche previa a los partidos, del que hasta es parte el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aunque esta vez se dio la sorprendente compañía del reggaetonero de 49 años.

El seleccionado argentino se enfrentará con Puerto Rico el próximo martes, en Miami, como parte de la preparación previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, a partir de las 21:00 (horario argentino).

Los “picaditos” entre los jugadores de la Selección absoluta en la noche anterior a algún encuentro ya son una tradición que se respeta en cualquier fecha FIFA.

En los mismos, los jugadores se dividen en dos equipos y se divierten, incluso con la participación del “Chiqui” Tapia, aunque en la práctica de hoy tuvieron la particular visita de Daddy Yankee.

El cantante, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el género tropical, se acercó al predio en el que entrena el seleccionado en Miami y, aunque no fue parte del partido, conversó con los jugadores y el presidente del fútbol argentino.

Quien público la situación en las redes sociales fue el propio mandamás del fútbol nacional, habitual usuario de X, que compartió algunas fotos de la noche, acompañadas de la frase: “La sana costumbre: picón con la banda y un invitado de lujo, Daddy Yankee”.

Las imágenes de la visita de Daddy Yankee

image
image
Daddy Yankee Selección Puerto Rico
Noticias relacionadas
cuenta regresiva para la 1ª maraton lagunera de regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

el enojo del kily gonzalez con los hinchas de platense por los insultos a los jugadores

El enojo del Kily González con los hinchas de Platense por los insultos a los jugadores

argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante puerto rico en miami

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

union y otro paso en falso ante obera tc en el inicio de la liga nacional

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Lo último

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Último Momento
Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Ovación
Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos