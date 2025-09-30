Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

Koino Yokan se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 18 de octubre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

30 de septiembre 2025 · 10:07hs
El sábado 18 de octubre a las 21 Koino Yokan regresa a Tribus con un show íntimo, diferente y cargado de energía. El dúo se define como “un proyecto que supo juntar a dos personas bastante dispares para cumplir un sueño”. Con tres discos publicados, Koino Yokan logró consolidar un estilo propio que combina la técnica con la emoción, construyendo canciones que conectan de manera directa con sus oyentes.

Según sus estadísticas de Spotify, cuentan con 3,5 millones de oyentes, 40 millones de reproducciones en 173 países y más de 1,8 millones de horas de escucha, cifras que reflejan la magnitud de su alcance internacional.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

