Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Unión perdió ante Oberá TC por 84-66, en condición de visitante, y sufrió su segunda caída, en igual cantidad de presentaciones, en la Liga Nacional.

Unión sufrió su segunda derrota, en igual cantidad de presentaciones en el arranque de la temporada de la Liga Nacional, tras caer como visitante ante Oberá TC por 84-66. El goleador de la jornada fue Williams Vorhees con 18 puntos, seguido por los 14 de Agustín Brocal y Noah Allen.

Oberá tuvo un gran segundo tiempo, principalmente en el último cuarto, donde la defensa fue fundamental para permitir solo siete puntos del rival, contra 16 del dueño de casa.

El inicio del juego fue favorable a los dirigidos por Fabio Demti, que rápidamente encontraron una diferencia en el marcador que fue importante; con Sansimoni activo desde la base y Vorhees comandando los ataques.

Luego, hubo una reacción de Unión, que encontró en Guerra a su carta de anotación, más los aportes de Vogt que contuvo a los rivales y también sumó varios puntos en la zona pintada.

Tras el descanso, OTC volvió a estirar la ventaja en el marcador, con el ingreso de Andújar y los aciertos de Brocal, el equipo encontró fluidez. Pero el Tatengue no bajó los brazos, con Araujo encontró buenos puntos y se puso al frente inclusive; lo que obligó al local a ajustar las piezas, encontrando un par de triples importantes.

El último cuarto, fue todo del Celeste; con el reingreso de Vorhees (estaba con 3 faltas), los aportes de Azpilicueta, Barrales y Quiroga, logró un buen equilibrio. La defensa fue fundamental, permitiendo solo siete puntos de Unión. OTC presionó toda la cancha y sacó frutos de ello, con varias corridas para ganar un partido importante.

Oberá, logró su segundo triunfo en tres presentaciones de local. Ahora, tendrá unos días para preparar el juego frente a Argentino de Junín. Por su parte, Unión cayó en sus dos presentaciones fuera de casa.

Informe: Prensa Oberá.