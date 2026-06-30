Francia pretende revalidar la chapa de candidato enfrentando a Suecia Francia que ganó los tres partidos de la fase de grupos, enfrentará desde las 18 a Suecia buscando meterse en octavos de final 30 de junio 2026 · 12:29hs

Francia y Suecia chocan por los 16avos del Mundial.

Francia y Suecia jugarán desde las 18 en el New York New Jersey Stadium, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Les Blues terminaron la fase de grupos con puntaje ideal y con muy buenas actuaciones, mientras que los suecos pasaron como uno de los mejores terceros. El ganador se medirá ante Paraguay, que eliminó a Alemania.

Cómo llegan Francia y Suecia al duelo por 16avos Francia tuvo una fase de grupos espectacular y cerró con nueve puntos de 9 posibles. Debutó con un 3-1 ante Senegal, luego goleó 3-0 a Irak y finalizó con un 4-1 contra una Noruega alternativa. Con Mbappé y Dembélé como figuras y goleadores, Les Blues quieren estirar la racha ante los suecos y dar otro paso en su objetivo de alcanzar la tercera final consecutiva.

Suecia, con cuatro unidades, clasificó como uno de los mejores terceros y buscará dar la sorpresa de los dieciseisavos y eliminar a uno de los máximos candidatos. Los dirigidos por Graham Potter empezaron goleando 5-1 a Túnez, luego fueron vapuleados por el mismo resultado por Países Bajos y cerraron el grupo con un 1-1 contra Japón. Probables formaciones Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter. Árbitro: Danny Makkelie (NED). Estadio: New York New Jersey Stadium. Hora: 18. TV: TyC Sports.