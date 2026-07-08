Deschamps comparó a Tello con el francés Letexier: "Espero que sea igual de bueno"

El DT de Francia, Didier Deschamps, opinó sobre la designación de Facundo Tello para el partido de cuartos de final: “Nuestro rival es Marruecos, no el árbitro”

El DT de Francia, Didier Deschamps, opinó sobre la designación de la terna arbitral argentina comandada por Facundo Tello para el partido de cuartos de final: “Nuestro rival es Marruecos , no el árbitro”.

En la conferencia de prensa habitual un día antes de cada partido del Mundial, Deschamps fue consultado sobre la elección de la FIFA de poner a Facundo Tello como el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Francia y los marroquíes.

La reflexión de Deschamps en Francia

A lo que el técnico francés brindó su punto de vista, explicando con ciertas dudas lo que pueda pasar en el partido con respecto a fallos polémicos: “Uno puede hacerse preguntas; la designación arbitral es ajena a nuestro control, siempre hay decisiones que puedan dar lugar al debate o la discusión”.

Finalmente, Didier señaló tener "confianza" en el trabajo profesional que hará Facundo en el partido de cuartos de final ante Marruecos: “Yo confío plenamente en el trío arbitral, en el señor Tello y sus asistentes”.

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A su vez, espera que el argentino sea "tan bueno" como lo fue François Letexier, árbitro francés que dirigió en la histórica remontada de Argentina ante Egipto por 3 a 2 en los octavos de final.

Además, consideró que su rival es el equipo africano y no la terna arbitral, y agregó: “ellos no son los oponentes; por el contrario, están para asegurarse de aplicar con la mayor precisión las reglas de juego”.

En este contexto, Scaloni había brindado su opinión sobre el árbitro, Letexier, en la previa del quinto partido de Argentina: “Que sea francés, no pasa nada”., aunque señaló que si los jueces de campo son de un país, los del VAR deberían ser del “mismo”, porque al ser de distinta nacionalidad no se interpretan las jugadas de la misma manera.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado designó a Facundo Tello como el árbitro principal que dirigirá el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 realizado en Estados Unidos, Canadá y México.

El oriundo de Bahía Blanca estará acompañado por cuatro argentinos más: Juan Pablo Belatti como el primer asistente, Gabriel Chade como segundo, mientras que Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro será el asistente de reserva.