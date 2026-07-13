Vacaciones de invierno: Santa Fe recibió turistas de ocho provincias y el sector registró un movimiento económico de más de $22.000 millones

El primer fin de semana del receso invernal dejó un balance positivo para la ciudad, impulsado por eventos masivos como La Diseña y el festejo del 9 de Julio en Aristóbulo del Valle, que potenciaron la llegada de visitantes y el consumo.

La ciudad de Santa Fe tuvo un balance positivo durante el primer fin de semana largo de julio, que coincidió con el inicio del receso invernal. Según el relevamiento realizado por la Municipalidad, la capital provincial recibió visitantes provenientes de ocho provincias argentinas y consolidó su posicionamiento como destino urbano de referencia en la región.

La combinación del comienzo de las vacaciones con los recesos de otras provincias como Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y San Luis impulsó el movimiento turístico, comercial y cultural durante esos días. A pesar de las condiciones climáticas variables del sábado y domingo, que trasladaron parte de la actividad hacia propuestas bajo techo, distintos espacios de la ciudad registraron una importante concurrencia.

Además, Santa Fe tuvo una fuerte exposición nacional al convertirse en “Punto de Aliento” de la Selección Argentina, con transmisiones en vivo de la TV Pública desde lugares emblemáticos como la Costanera, la Peatonal San Martín y Bulevar.

Eventos que movilizaron a miles de personas

El movimiento turístico estuvo acompañado por una agenda de actividades impulsadas junto al sector privado. Uno de los principales atractivos fue el tradicional festejo patrio “9 de Julio en Aristóbulo”, que reunió a más de 100.000 personas, quienes consumieron en los comercios de la avenida y en los más de 250 emprendimientos instalados en el corredor.

También se destacó la nueva edición de La Diseña, el festival de industrias creativas realizado en la Estación Belgrano, que convocó a más de 20.000 visitantes.

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Entre otras propuestas con gran participación se ubicaron el cine, con más de 7.400 espectadores; el Mercado Norte, que recibió a más de 700 niños y adultos en sus actividades recreativas; el catamarán Costa Litoral, con más de 370 pasajeros; el CODE, con más de 330 visitantes; y el simulador de vuelo X Flight del Aeropuerto de Sauce Viejo, que superó los 150 usuarios.

De dónde llegaron los turistas

Los datos relevados por los Centros de Informes Territoriales (CIT) mostraron que casi la mitad de las consultas correspondieron a visitantes del interior de la provincia de Santa Fe, con presencia de localidades como Rafaela, Reconquista, Rosario y San Justo.

En segundo lugar se ubicaron los turistas provenientes de Entre Ríos, con el 22,6% de las consultas, seguidos por Buenos Aires (8,2%) y Córdoba (6,1%). También se registraron visitantes de Salta, Chaco, Jujuy y Mendoza.

Un dato destacado del informe elaborado por el Observatorio Turístico municipal fue el impacto de la estrategia de promoción conjunta “Un destino, dos ciudades”, desarrollada junto a Paraná. Según el relevamiento, una amplia mayoría de los visitantes entrerrianos llegaron desde la capital provincial vecina.

Además, las consultas recibidas en los centros de informes durante el primer semestre de 2026 registraron un incremento del 50% respecto del mismo período de 2024.

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Más de $22.000 millones movilizados

La secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad, Rosario Alemán, destacó el resultado del primer fin de semana largo y el impacto de la agenda turística.

“Es muy importante seguir comentando la propuesta que tiene Santa Fe en estas vacaciones de invierno, que es esta agenda tan completa, con un balance sumamente positivo en el primer fin de semana largo que coincidió con la primera semana de vacaciones”, expresó.

La funcionaria remarcó que la ciudad recibió visitantes de ocho provincias y valoró especialmente el impacto del festejo de Aristóbulo del Valle: “Contó con más de 100.000 visitantes consumiendo y comprando a los más de 250 emprendedores allí presentes y a los comercios locales”.

En ese sentido, señaló la importancia del trabajo articulado con el sector privado y destacó que la agenda de este año cuenta con “un 30% más de propuestas que el año pasado”.

Alemán también resaltó el impacto económico del turismo en la ciudad: “El informe semestral refleja una inversión aproximada de más de 20.200 millones de pesos en turismo en la ciudad, donde casi un 60% de ese derrame económico fue en entretenimiento y eventos”.

Finalmente, sostuvo que “cuando hay propuestas compartidas vienen turistas, aumenta el pernocte hotelero y se consume en gastronomía, posicionando con orgullo a Santa Fe como un gran destino urbano”.