Excombatientes de Santa Fe llamaron a vivir el partido Argentina-Inglaterra con respeto: "Puede ser un puente para la malvinización"

Desde la Asociación de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe remarcaron que el partido debe vivirse “con respeto y orden” y señalaron que el duelo puede convertirse en una oportunidad para transmitir la causa Malvinas a las nuevas generaciones.

A horas del histórico cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , los excombatientes santafesinos de Malvinas llamaron a vivir el partido con memoria, respeto y sin expresiones de odio, diferenciando el enfrentamiento deportivo del conflicto bélico ocurrido en 1982.

La Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas "2 de Abril" difundió un comunicado en el que pidió que el encuentro sea una oportunidad para reflexionar sobre la causa Malvinas, mientras que desde la Asociación de Ex Combatientes de la ciudad de Santa Fe acompañaron ese mensaje y consideraron que el partido puede transformarse en un nuevo espacio para la "malvinización".

Al respecto, Edgardo Giorgi, excombatiente santafesino y referente de la asociación, coincidió con el planteo realizado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina y sostuvo que el partido debe ser tomado principalmente como un evento deportivo.

"Es inestable e inevitable, un montón de cosas. Desde mi punto de vista estoy a favor de lo que dijo el técnico de la selección: muchachos, es un partido de fútbol, tomémoslo como tal", expresó en diálogo con UNO Santa Fe.

Sin embargo, reconoció que para quienes participaron de la guerra existe una sensibilidad diferente por el rival que estará enfrente. "Como veterano de guerra tenemos un plus extra, que es obviamente el rival deportivo que vamos a tener el miércoles", afirmó.

Un partido con memoria, pero sin odio

Giorgi remarcó que el principal objetivo es que las nuevas generaciones puedan comprender el significado histórico de Malvinas sin mezclarlo con la competencia deportiva.

"Hay que dejar el mensaje para los más chicos, los más jóvenes. Esto es un deporte, pero también nosotros nos encargamos de lo que es la malvinización y esto puede ser también un puente más de malvinización", señaló.

En ese sentido, pidió que el encuentro se desarrolle con tranquilidad y respeto. "Siempre con el debido respeto y orden, que no se vaya nada de las manos", sostuvo.

El excombatiente también reconoció la emoción que genera el partido en parte de la sociedad argentina. "He recibido mensajes de gente amiga que me dicen: este partido hay que dedicárselo a ustedes, este partido tiene que ser por ustedes", contó.

"Sería muy frío de mi parte no reconocer que a uno se le llenan los ojos de lágrimas y se emociona", agregó.

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El recuerdo del partido de 1986 y el desafío de Messi

El cruce entre Argentina e Inglaterra inevitablemente remite al Mundial de México 1986, el primer enfrentamiento entre ambas selecciones después de la guerra de Malvinas.

"Aquel partido del 86 fue el primer enfrentamiento posguerra", recordó Giorgi, en referencia al histórico triunfo argentino con Diego Maradona como protagonista.

"Dos goles totalmente históricos para lo que fue ese partido: uno que dice la gente que fue con la mano y otro gol que es lo que yo le llamo la humillación deportiva, por la forma en que Maradona arranca con esa pelota en la mitad de la cancha y llega a la concreción del gol", expresó.

Por el memorable gol de Diego Maradona a los ingleses, este 22 de junio se celebra el Día del Futbolista argentino.

A casi 40 años de aquel encuentro, el referente santafesino destacó que esta vez el contexto tiene otro protagonista: Lionel Messi.

"Maradona es contemporáneo mío, somos casi de la misma edad, pero Messi podría ser mi hijo tranquilamente. Veo una persona con mucha humildad, con mucha entrega", señaló.

Además, imaginó que la causa Malvinas podría estar presente dentro del plantel argentino antes del partido. "No me cabe duda que posiblemente alguien diga en el vestuario: vamos por los pibes de Malvinas. Es un plus extra de emoción, un pinchazo de energía para salir al momento del partido", afirmó.

La historia de un santafesino que combatió en Malvinas

Giorgi también recordó su propia experiencia durante el conflicto bélico. Explicó que su llegada a Malvinas estuvo vinculada a una prórroga de estudios que modificó su destino dentro del servicio militar.

"Yo no hubiese ido a Malvinas si hacía la conscripción que me correspondía. Pero pido un año de prórroga por razones de estudio y bueno, me toca Marina", relató.

Luego de su instrucción en Puerto Belgrano y su paso por Zárate, fue convocado inesperadamente para la guerra.

"En una tarde de aquel martes 13 de abril del 82, desde Palomar volamos hacia Río Gallegos y de Río Gallegos llegamos a las once y cuarto de la noche a Puerto Argentino, en Malvinas", recordó.

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Durante el conflicto integró el Apostadero Naval Malvinas, donde cumplió tareas vinculadas a la logística.

"Lo fundamental nuestro en Malvinas era la logística, nosotros estábamos encargados de todo lo que era la logística", explicó.

Sobre el final de la guerra, relató: "Los últimos cuatro días que estoy en Malvinas, estoy prisionero en los restos que habían quedado del aeropuerto, donde se había formado como una especie de campo de concentración hasta que fuimos evacuados al continente argentino".

El reclamo por Malvinas y la vía diplomática

Al referirse a la causa Malvinas en la actualidad, Giorgi sostuvo que el reclamo argentino debe continuar por canales diplomáticos.

"Creo que hay como una especie de deuda de la democracia con este país por el tema Malvinas", afirmó, aunque destacó que la derrota en la guerra fue también un punto determinante para el retorno democrático.

"Malvinas fue el último eslabón del gobierno de facto que hizo que la derrota de Malvinas haga que las instituciones se agrupen y vuelva la democracia al país", señaló.

También recordó los primeros años posteriores al conflicto y la organización de los veteranos. "Nosotros los primeros años de democracia fuimos muy ignorados, pero con el correr de los años nos agrupamos y pudimos asociarnos y tener personería jurídica", expresó.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado en Santa Fe: "Los centros de excombatientes de la provincia son envidiados a nivel país por el trato al veterano, el trabajo y la obra social".

Finalmente, fue contundente sobre el camino para recuperar la soberanía sobre las islas. "El reclamo tiene que ser por la vía diplomática. La guerra es un error y un horror para cualquier tipo de país", sostuvo.

"Las Malvinas son nuestras, no te quepan duda: fueron, son y serán nuestras", concluyó.