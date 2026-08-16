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Sarmiento venció 2-0 a Huracán y se metió de lleno en la pelea

Sarmiento se impuso con goles de Junior Marabel y Lucas Suárez, aprovechó la expulsión de Jordy Caicedo y alcanzó los nueve puntos en la Zona B.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 17:35hs
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Sarmiento venció 2-0 a Huracán y se metió de lleno en la pelea

Sarmiento de Junín derrotó 2-0 a Huracán en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y consiguió tres puntos importantes para meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos. Junior Marabel y Lucas Suárez marcaron los goles del conjunto local, que aprovechó la expulsión de Jordy Caicedo.

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Marabel abrió el partido y el VAR anuló el segundo

Sarmiento comenzó mejor y encontró la ventaja a los 30 minutos del primer tiempo. Junior Marabel apareció dentro del área luego de una buena acción ofensiva y definió para establecer el 1-0 frente a un Huracán que no logró transformar sus aproximaciones en situaciones claras de gol.

El conjunto de Junín volvió a golpear antes del descanso. Elián Giménez protagonizó una gran definición que parecía significar el segundo tanto, pero el VAR intervino y el árbitro revisó la jugada. Finalmente, el gol fue anulado por una falta previa.

Huracán intentó reaccionar durante el complemento, aunque sus posibilidades se redujeron considerablemente a los 20 minutos. Jordy Caicedo fue expulsado después de reaccionar ante una provocación de Juan Ignacio “Chaco” Insaurralde y darle un cabezazo al futbolista de Sarmiento.

Suárez liquidó el partido y el Verde se ilusiona

Con un jugador más, Sarmiento manejó los tiempos del partido y comenzó a aprovechar los espacios que dejó Huracán. El equipo visitante, con diez futbolistas, tuvo dificultades para generar peligro y quedó cada vez más lejos de conseguir el empate.

La definición llegó a los 41 minutos del segundo tiempo. Lucas Suárez apareció dentro del área y conectó un potente cabezazo que terminó en el fondo de la red para establecer el 2-0 definitivo y desatar el festejo del público local.

Con este triunfo, Sarmiento alcanzó los nueve puntos en la Zona B y se acomodó en la lucha por los primeros lugares. Huracán, por su parte, quedó con siete unidades y deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno en el torneo.

En la próxima fecha, el Verde visitará a Estudiantes, mientras que el Globo intentará volver al triunfo cuando reciba a Deportivo Riestra.

Sarmiento Huracán
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