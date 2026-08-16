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Cuti Romero ya es jugador del Atlético de Madrid y habló sobre su llegada

Atlético Madrid acordó un vínculo por cinco años con Cuti Romero y el defensor hablo sobre su llegada al club.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 19:11hs
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Cuti Romero ya es jugador del Atlético de Madrid y habló sobre su llegada

Cristian “Cuti” Romero fue presentado como nuevo futbolista del Atlético de Madrid tras concretarse su salida de Tottenham. El conjunto español acordó pagar 40 millones de euros por el defensor argentino, que firmó contrato hasta 2031. Luego de completar los estudios médicos, el campeón del mundo contó sus sensaciones y explicó por qué eligió continuar su carrera en España.

La ilusión del Cuti con su nuevo desafío

Romero se mostró entusiasmado por sumarse al conjunto dirigido por Diego Simeone y resaltó que siente una gran afinidad entre sus características como defensor y la identidad futbolística del Atlético.

“Encajamos a la perfección por mi forma de jugar”, expresó el argentino, quien también valoró la presencia de varios integrantes de la Selección argentina dentro del plantel.

El zaguero aseguró que llega con la intención de dejar una marca en la institución madrileña. “Vengo con la misma mentalidad de siempre, de dejar escrito mi nombre en este club y en la historia de este hermoso club. Voy a dar todo hasta el último día para conseguirlo”, manifestó.

Además, Romero recordó el enfrentamiento que tuvo contra el Atlético en la última Champions League. El ambiente que encontró en el estadio durante aquella serie fue otro de los factores que influyeron en su decisión.

“La gente, cuando jugué en contra en Champions, me inspiró a venir”, explicó el defensor, quien agregó que está ansioso por vestir la camiseta rojiblanca y jugar frente a sus nuevos hinchas.

Se reencontrará con varios jugadores argentinos

El defensor de 28 años tuvo distintas posibilidades para definir su futuro durante este mercado de pases. Inter también había mostrado interés en contratarlo, pero Romero optó finalmente por aceptar la propuesta del Atlético de Madrid.

En el plantel del Colchonero tendrá como compañeros a Giuliano Simeone, Juan Musso y Julián Álvarez, tres futbolistas con los que comparte o compartió convocatoria en la Selección argentina. Sin embargo, Musso y Álvarez todavía podrían cambiar de club antes del cierre del mercado.

Después de su paso por Tottenham y de disputar el Mundial 2026 con Argentina, Romero inicia ahora una nueva aventura en España. Bajo las órdenes de Simeone, buscará consolidarse como uno de los referentes defensivos del equipo madrileño.

Atlético Madrid Cuti Romero
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