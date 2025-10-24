Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto finalizó 18º en la FP2 del Gran Premio Ciudad de México

Franco Colapinto no pudo repetir la actuación de la primera práctica libre en la que había finalizado 9° y en la segunda terminó 18° pero adelante de Gasly

24 de octubre 2025 · 21:43hs
Franco Colapinto finalizó 18° en la FP2 del Gran Premio Ciudad de México.

Franco Colapinto finalizó 18° en la FP2 del Gran Premio Ciudad de México.

Se esperaba que el circuito del autódromo Hermanos Rodríguez no fuera favorable a los Alpine, por sus características. Y la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio Ciudad de México de Fórmula 1 pareció confirmar esa presunción: Franco Colapinto concluyó 18º, y Pierre Gasly, 20º y último.

Colapinto terminó por arriba de Gasly

No hubo sorpresas, en rigor, en la capital mexicana, tanto en el fondo de la planilla de tiempos como en la parte superior. Max Verstappen extendió su supremacía de las últimas fechas y dio la mejor vuelta en la tanda, de 1m17s392/1000. Luego de evaluar diversas configuraciones, el piloto de Red Bull desbancó de la vanguardia a Charles Leclerc, que con su Ferrari había sido el más veloz hasta entonces y también en la práctica inicial del día, en la que participaron nueve pilotos de pruebas y faltaron otros tantos titulares.

A tono con la tendencia de los últimos grandes premios en el campeonato, McLaren no estuvo en la punta y Oscar Piastri anduvo detrás de Lando Norris. El líder del Mundial figuró apenas 12º, ocho lugares rezagado respecto a su compañero, que quedó 4º. Pero los tiempos de ensayos son indicios muy leves, muy relativos. La prueba de clasificación, de este sábado, y la carrera, del domingo, son lo que importa de verdad en el campeonato.

De todos modos, para Alpine, Colapinto y Gasly no hay mucho margen de entusiasmo. El argentino, aunque 9º en la primera sesión, terminó lejos en la segunda, que tuvo mejores registros en general, y el francés la pasó peor: ausente en la tanda inicial –dejó su coche al probador Paul Aron–, giró poco en la segunda, no superó a ningún competidor en las planillas y se quejó de inestabilidad en su A525.

Franco Colapinto México Alpine
Noticias relacionadas
Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos.

Colapinto desobedeció a su equipo, pasó a Gasly y terminó 17° en el GP de Austin

Franco Colapinto se mostró satisfecho luego de la jornada de este viernes.

Colapinto: "En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes"

Independiente goleó 3-0 a Platense.

Independiente goleó a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin ganar

un hincha de sarmiento ingreso al campo de juego para agredir al arbitro andres merlos

Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego para agredir al árbitro Andrés Merlos

Lo último

Colapinto: En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes

Colapinto: "En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes"

Franco Colapinto finalizó 18º en la FP2 del Gran Premio Ciudad de México

Franco Colapinto finalizó 18º en la FP2 del Gran Premio Ciudad de México

Independiente goleó a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin ganar

Independiente goleó a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin ganar

Último Momento
Colapinto: En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes

Colapinto: "En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes"

Franco Colapinto finalizó 18º en la FP2 del Gran Premio Ciudad de México

Franco Colapinto finalizó 18º en la FP2 del Gran Premio Ciudad de México

Independiente goleó a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin ganar

Independiente goleó a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin ganar

Lluvia en Santa Fe: el municipio informó que cayeron 21 milímetros en la ciudad y el SMN renovó el alerta naranja

Lluvia en Santa Fe: el municipio informó que cayeron 21 milímetros en la ciudad y el SMN renovó el alerta naranja

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Ovación
Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

Medrán habló sobre su futuro en Colón y el convencimiento del presidente que asuma

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Unión confirmó un nuevo aumento en la cuota societaria

Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene

"Charlaremos con Pancaldo, es fanático de Colón y sabemos la capacidad que tiene"

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

Colapinto: En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes

Colapinto: "En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras