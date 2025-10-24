Franco Colapinto finalizó 18º en la FP2 del Gran Premio Ciudad de México

Franco Colapinto no pudo repetir la actuación de la primera práctica libre en la que había finalizado 9° y en la segunda terminó 18° pero adelante de Gasly

Se esperaba que el circuito del autódromo Hermanos Rodríguez no fuera favorable a los Alpine , por sus características. Y la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio Ciudad de México de Fórmula 1 pareció confirmar esa presunción: Franco Colapinto concluyó 18º, y Pierre Gasly, 20º y último.

No hubo sorpresas, en rigor, en la capital mexicana, tanto en el fondo de la planilla de tiempos como en la parte superior. Max Verstappen extendió su supremacía de las últimas fechas y dio la mejor vuelta en la tanda, de 1m17s392/1000. Luego de evaluar diversas configuraciones, el piloto de Red Bull desbancó de la vanguardia a Charles Leclerc, que con su Ferrari había sido el más veloz hasta entonces y también en la práctica inicial del día, en la que participaron nueve pilotos de pruebas y faltaron otros tantos titulares.

A tono con la tendencia de los últimos grandes premios en el campeonato, McLaren no estuvo en la punta y Oscar Piastri anduvo detrás de Lando Norris. El líder del Mundial figuró apenas 12º, ocho lugares rezagado respecto a su compañero, que quedó 4º. Pero los tiempos de ensayos son indicios muy leves, muy relativos. La prueba de clasificación, de este sábado, y la carrera, del domingo, son lo que importa de verdad en el campeonato.

De todos modos, para Alpine, Colapinto y Gasly no hay mucho margen de entusiasmo. El argentino, aunque 9º en la primera sesión, terminó lejos en la segunda, que tuvo mejores registros en general, y el francés la pasó peor: ausente en la tanda inicial –dejó su coche al probador Paul Aron–, giró poco en la segunda, no superó a ningún competidor en las planillas y se quejó de inestabilidad en su A525.