Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Unión se va acomodando en la Liga Nacional y en el Ángel Malvicino lo dejó en claro con un triunfo aplastante ante Platense por 93-66

25 de octubre 2025 · 08:20hs
Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Prensa Unión

Tras un comienzo irregular, Unión (3-3) se va acomodando en la Liga Nacional y este viernes por la noche en el Ángel Malvicino lo dejó en claro con un triunfo aplastante ante Platense por 93-66. Se está haciendo fuerte de local, lo que es un plus para la temporada.

Con Cabrera por el lesionado Balbi, Unión arrancó con la misión de frenar a Flor (Guerra), aunque un tanto trabado en ofensiva. Pero el venezolano Tatengue rompió el molde con una bomba y Queiros (4) permitió la primera renta (7-4 a los 3').

La energía de ambos no dio respiro y Morales con dos bombas acortó el margen (13-12). Unión tenía la premisa de sobrecargar la pintura, aprovechando los centímetros de Vogt (4) o posteos de Basabe. El Tate tiró una zona y en la respuesta Cabrera fue vertical (17-12), decantando en el tiempo muerto visitante.

En el regreso, Seigorman y Yangüela iniciaron las rotaciones, pero Guerra continuó encendido para extender la diferencia (19-12). El Calamar, con Morales picante (10, tres triples) y Woods (6) lo empardó en 21. Un libre de Cabrera en su regreso dejó el lumínico igualado en 23.

Unión no le dio chances a Platense

Los Rojiblancos estuvieron más activos atrás en el inicio del tercero, obligando a Platense a tiros forzados. Se luchaba mucho y el trío arbitral comenzó a pitar más seguido. Por eso en 3'30'' el tanteador se movía poco (28-25). Un triple de Basabe estiró la renta y las penetraciones de Elías las sufría el Calamar.

De todos modos, el anfitrión no podía despegarse por una ráfaga de Jara (4) y con Unión complicado para defender su rebote. Seigorman lo frenó a 4' del final de la etapa (35-31), para reacomodar piezas y mejorar funcionamiento.

En el retorno, Queiros (7) afinó su muñeca, pero Jara respondió rápidamente y Woods dejó al Calamar otra vez a tiro (38-36). Tras una técnica a Smaniotti, el Tate sacó rédito (41-36). Y otro triple de Basabe obligó a la detención visitante (44-36 en 8').

Platense fue pura confusión, pero Unión se equivocó en las últimas ofensivas y se fue arriba 46-38 a los camarines, con Guerra (9) y Basabe (9) como estandartes en ataque Unión abrió el tercero con un triple de Guerra más corrida de Queiros y pareció encaminarlo porque Platense, si bien se pasó la bola, no encontraba eficacia. El tercer triple de Basabe armó la corrida de 8-0 para un 54-38 que obligó en 2' a Yangüela a frenarlo.

Guerra siguió con su firme defensa a Flor, a la visita no le salía una y el propio venezolano con un rebote fabuloso extendió la diferencia (58-38 a los 4'). Basabe y su gran noche exterior era demasiado para un rival que no tenía respuestas, a excepción de sus extranjeros.

Embed

Las dagas del Tate (Guerra, Queiros) llevaron tranquilidad para sellar ese segmento por un interesante 67 a 53 de cara a los 10' definitorios. Allí, los rojiblancos pusieron a Alessio para controlar a Woods y Cabrera de regreso, comenzó a manejar los tiempos y la diferencia. Elías añadió una bomba, oportuna pero Flor quería mantener la ilusión del Calamar.

Y con más garra que ideas, los bonaerenses achicaron el margen (76-65 a los 5'), por lo cual Seigorman pidió tiempo. Sus pupilos a la vuelta se encargaron de sellar un nuevo éxito, con paciencia y completando una tarea alta en porcentajes de campo.

Unión Platense Liga Nacional
Noticias relacionadas
palacio interrumpe su prestamo en ferro y debe volver a union

Palacio interrumpe su préstamo en Ferro y debe volver a Unión

una tapada de tagliamonte en union, entre las mejores de la fecha 13 del clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 13 del Clausura

madelon ya busca el mejor plan en union para el duelo clave ante newells

Madelón ya busca el mejor plan en Unión para el duelo clave ante Newell's

union recibe a platense en busca del segundo triunfo al hilo en la liga nacional

Unión recibe a Platense en busca del segundo triunfo al hilo en la Liga Nacional

Lo último

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Último Momento
El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Bruno Pittón, enfocado en Unión: A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien

Bruno Pittón, enfocado en Unión: "A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien"

Ovación
Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras