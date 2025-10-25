Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Unión se va acomodando en la Liga Nacional y en el Ángel Malvicino lo dejó en claro con un triunfo aplastante ante Platense por 93-66

Tras un comienzo irregular, Unión (3-3) se va acomodando en la Liga Nacional y este viernes por la noche en el Ángel Malvicino lo dejó en claro con un triunfo aplastante ante Platense por 93-66. Se está haciendo fuerte de local, lo que es un plus para la temporada.

Con Cabrera por el lesionado Balbi, Unión arrancó con la misión de frenar a Flor (Guerra), aunque un tanto trabado en ofensiva. Pero el venezolano Tatengue rompió el molde con una bomba y Queiros (4) permitió la primera renta (7-4 a los 3').

La energía de ambos no dio respiro y Morales con dos bombas acortó el margen (13-12). Unión tenía la premisa de sobrecargar la pintura, aprovechando los centímetros de Vogt (4) o posteos de Basabe. El Tate tiró una zona y en la respuesta Cabrera fue vertical (17-12), decantando en el tiempo muerto visitante.

En el regreso, Seigorman y Yangüela iniciaron las rotaciones, pero Guerra continuó encendido para extender la diferencia (19-12). El Calamar, con Morales picante (10, tres triples) y Woods (6) lo empardó en 21. Un libre de Cabrera en su regreso dejó el lumínico igualado en 23.

Unión no le dio chances a Platense

Los Rojiblancos estuvieron más activos atrás en el inicio del tercero, obligando a Platense a tiros forzados. Se luchaba mucho y el trío arbitral comenzó a pitar más seguido. Por eso en 3'30'' el tanteador se movía poco (28-25). Un triple de Basabe estiró la renta y las penetraciones de Elías las sufría el Calamar.

De todos modos, el anfitrión no podía despegarse por una ráfaga de Jara (4) y con Unión complicado para defender su rebote. Seigorman lo frenó a 4' del final de la etapa (35-31), para reacomodar piezas y mejorar funcionamiento.

En el retorno, Queiros (7) afinó su muñeca, pero Jara respondió rápidamente y Woods dejó al Calamar otra vez a tiro (38-36). Tras una técnica a Smaniotti, el Tate sacó rédito (41-36). Y otro triple de Basabe obligó a la detención visitante (44-36 en 8').

Platense fue pura confusión, pero Unión se equivocó en las últimas ofensivas y se fue arriba 46-38 a los camarines, con Guerra (9) y Basabe (9) como estandartes en ataque Unión abrió el tercero con un triple de Guerra más corrida de Queiros y pareció encaminarlo porque Platense, si bien se pasó la bola, no encontraba eficacia. El tercer triple de Basabe armó la corrida de 8-0 para un 54-38 que obligó en 2' a Yangüela a frenarlo.

Guerra siguió con su firme defensa a Flor, a la visita no le salía una y el propio venezolano con un rebote fabuloso extendió la diferencia (58-38 a los 4'). Basabe y su gran noche exterior era demasiado para un rival que no tenía respuestas, a excepción de sus extranjeros.

Las dagas del Tate (Guerra, Queiros) llevaron tranquilidad para sellar ese segmento por un interesante 67 a 53 de cara a los 10' definitorios. Allí, los rojiblancos pusieron a Alessio para controlar a Woods y Cabrera de regreso, comenzó a manejar los tiempos y la diferencia. Elías añadió una bomba, oportuna pero Flor quería mantener la ilusión del Calamar.

Y con más garra que ideas, los bonaerenses achicaron el margen (76-65 a los 5'), por lo cual Seigorman pidió tiempo. Sus pupilos a la vuelta se encargaron de sellar un nuevo éxito, con paciencia y completando una tarea alta en porcentajes de campo.