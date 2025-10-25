Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Inter Miami superó 3-1 a Nashville en el primer partido de los Playoffs de la MLS, otra vez con un determinante Lionel Messi

Inter Miami superó 3-1 a Nashville Soccer Club en el enfrentamiento por el primer partido de los Playoffs de la Major League Soccer ( MLS ). De esta forma, las Garzas de Florida se adelantaron en el mercador global y salió beneficiado de cara al segundo partido por la vuelta de la serie.

Los tres goles del equipo liderado por el director técnico Javier Mascherano fueron realizados por los argentinos Lionel Messi (doblete) y Tadeo Allende.

Inter Miami, de la mano de Lionel Messi

El equipo local impuso condiciones desde el arranque. Con Lionel Messi y Luis Suárez como principales referencias ofensivas, las “Garzas” se adueñaron de la pelota y marcaron el ritmo del juego con una presión alta y una circulación veloz.

El primer golpe llegó a los 19 minutos del primer tiempo. Suárez, con su habitual visión de juego, filtró un pase preciso dentro del área chica. Messi, bien ubicado y atento a la jugada, conectó de cabeza para vencer al arquero estadounidense Joe Willis. Pese a la buena colocación del guardameta, la potencia y dirección del remate hicieron inútil cualquier intento de desvío. La definición, además de romper el cero, otorgó confianza y tranquilidad al banco local, donde Mascherano celebró con moderación, consciente de que aún quedaba mucho por disputar.

En el complemento, la superioridad del equipo de Florida se profundizó. Apenas iniciado el segundo tiempo, Tadeo Allende amplió la ventaja tras una combinación colectiva que dejó sin reacción a la defensa rival. El exjugador de Godoy Cruz, en su primera temporada en la MLS, definió con categoría para poner el 2-0 parcial.

Minutos más tarde, Messi volvió a aparecer con su sello inconfundible. Encaró por el sector derecho, se perfiló hacia el medio y definió con un zurdazo inatajable que se clavó en el ángulo superior, sellando su doblete personal y el 3-0 para Inter Miami.

Nashville logró descontar sobre el final del encuentro gracias a su figura, Hany Mukhtar, quien aprovechó una desatención defensiva para establecer el 3-1 definitivo. Aun así, el marcador reflejó con claridad la superioridad del conjunto de Mascherano, que supo administrar el resultado sin sobresaltos.

Con esta victoria, Inter Miami quedó bien posicionado para afrontar el duelo de vuelta y buscar la clasificación a la siguiente fase de los Playoffs de la MLS. El rendimiento de Messi volvió a ser determinante, mientras que el aporte de Allende y Suárez consolidó un tridente ofensivo que promete dar pelea hasta el final.

El resumen de Inter Miami y Nashville