Bruno Pittón, enfocado en Unión: "A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien"

El lateral Bruno Pittón sigue recuperándose de la rotura de ligamentos en una de sus rodillas y no se pone plazos para volver en Unión. "Iremos viendo", dijo

El defensor de Unión , Bruno Pittón , continúa atravesando el proceso de recuperación tras la operación por la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas. Sin apresurarse, transita con paciencia las distintas etapas del tratamiento, sin fijarse una fecha exacta para su regreso a las canchas.

En diálogo con LT10 AM 1020, Pittón expresó: “A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien y avanzando, que es lo importante. Ya estamos haciendo algunos trabajos de campo".

El lateral, que fue intervenido quirúrgicamente hace algunos meses, reconoció que el camino no siempre es fácil, pero mantiene el foco en volver en las mejores condiciones posibles: “La fecha se irá viendo en base al progreso de recuperación. A veces se hace tedioso, pero es lo que toca enfrentar. Así que enfocado en volver de la mejor manera, agradeciendo el apoyo de toda la gente, que bancó”.

El mensaje de Bruno Pittón por el presente de Unión

Además, el jugador dejó un mensaje de confianza hacia el grupo que conduce Leonardo Madelón: “El equipo tiene que mostrar lo que tiene, nada más”.

Mientras sigue con su puesta a punto, Bruno Pittón transmite serenidad y compromiso, reflejando el deseo de todo el mundo Unión: volver a verlo con la rojiblanca lo antes posible.