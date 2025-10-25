Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Copa Argentina: así Independiente Rivadavia eliminó a River para ser finalista

Independiente Rivadavia se metió en la final de la Copa Argentina tras superar a River en los penales, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos. Videos

25 de octubre 2025 · 08:53hs
Copa Argentina: así Independiente Rivadavia eliminó a River para ser finalista

Independiente Rivadavia se metió este viernes por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en la histórica final de la Copa Argentina luego de superar a River en los penales por 4-3, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos.

En el primer tiempo, ambos conjuntos tuvieron claras para abrir el marcador. Independiente Rivadavia inquietó con el delantero Sebastián Villa y por la banda con Mauricio Cardillo.

Por el lado de River, Maximiliano Salas fue uno de los más activos en el equipo de Marcelo Gallardo, que además sufrió la baja de Sebastián Driussi, quien recién volvía de una larga lesión y debió ser reemplazado por Facundo Colidio. En la zaga, Lucas Martínez Quarta mostró seguridad para cortar las intenciones rivales.

Al encuentro le faltó continuidad cuando una intensa lluvia sorprendió a Córdoba en apenas diez minutos; por megafonía se informó que el partido quedaría demorado al menos quince minutos.

Cuando cesó un poco la lluvia y los rayos, el personal de la Copa Argentina trabajó sobre el campo para retirar el agua y dejar el césped en condiciones, y así permitir que los futbolistas volvieran a jugar.

Con el ingreso de Miguel Ángel Borja, River intentó acercarse más al área rival, pero fue en vano: el estado del terreno complicó a ambos equipos y el balón no corrió con normalidad. Aun así, Independiente Rivadavia pareció sacar ventaja al aprovechar errores del Millonario y las dificultades del Mario Alberto Kempes.

Cuando parecía que el Lepra mendocina se le venía encima a River, el equipo de Gallardo logró mayor control del juego, aunque con imprecisiones que generaron contras peligrosas, despejadas por Leonard Costa.

El rendimiento errático de River despertó a su hinchada en las tribunas, que coreó “Movete, River, movete” para intentar empujar al equipo a romper el cero y evitar los penales.

No ocurrió y el pase a la final se resolvió desde los doce pasos. Cuando parecía que Independiente Rivadavia buscaba deliberadamente esa definición, la suerte terminó favoreciendo a la Lepra mendocina.

River, por su parte, volvió a evidenciar que está lejos de su mejor nivel y se complica cada vez más de cara a la clasificación para la Copa Libertadores 2026. Jugadores como Borja no estuvieron a la altura del Millonario, a pesar de las oportunidades para revertir su situación y convertirse en el nueve goleador que Núñez necesita.

De esta forma, Independiente Rivadavia avanzó a la final de la Copa Argentina donde enfrentará a Argentinos Juniors por la gloria; River, en tanto, acumula seis años sin llegar a una final en esta competencia.

Así Independiente Rivadavia eliminó a River

Embed - Los PENALES COMPLETOS de IND. RIVADAVIA 0 (4) - (3) 0 RIVER por la SEMIFINAL de la COPA ARGENTINA
Embed - Los FESTEJOS de INDEPENDIENTE RIVADAVIA tras pasar a la final de la COPA ARGENTINA

Independiente Rivadavia River Copa Argentina
Noticias relacionadas
gallardo, ya sin palabras en river: no estuvimos a la altura en los objetivos del ano

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

inter miami vencio nashville con un doblete de messi y se ilusiona en los playoffs de la mls

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

republica del oeste quedo cerca de jugar la final del oficial u21

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

union aplasto a platense en el malvicino y toma envion en la liga nacional

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Lo último

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Último Momento
El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Bruno Pittón, enfocado en Unión: A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien

Bruno Pittón, enfocado en Unión: "A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien"

Ovación
Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras