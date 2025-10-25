República del Oeste doblegó este viernes por la noche a Rivadavia mientras que por razones climáticas, se aplazó el otro duelo en el Julián Ortiz de Zárate. El resumen de todos los finales de los cruces de semis del Torneo Oficial U21 de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB).
República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21
Por Ovación
25 de octubre 2025 · 08:27hs
TORNEO OFICIAL U21 - SEMIFINALES - JUEGO 1
Viernes 24 de octubre
Banco Provincial vs. Almagro (suspendido)
República del Oeste 61 (Alejo Bieler 11) - Rivadavia Juniors 56 (Juan Mantovani 18)
TORNEO OFICIAL U21 - RONDA DEL 5° AL 8° LUGAR - JUEGO 1
Viernes 24 de octubre
Gimnasia 79 - Regatas (SF) 44
Lunes 27 de octubre
21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)
TORNEO OFICIAL U21 - RONDA DEL 9° AL 12° LUGAR - JUEGO 1
Viernes 24 de octubre
Macabi 74 - CUST 77
El Quillá 64 - Alma Juniors 65