Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

República del Oste doblegó a Rivadavia mientras que por razones climáticas, se aplazó el otro duelo de semifinales del Oficial U21 en el Julián Ortiz de Zárate.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2025 · 08:27hs
República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

República del Oeste doblegó este viernes por la noche a Rivadavia mientras que por razones climáticas, se aplazó el otro duelo en el Julián Ortiz de Zárate. El resumen de todos los finales de los cruces de semis del Torneo Oficial U21 de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB).

TORNEO OFICIAL U21 - SEMIFINALES - JUEGO 1

Viernes 24 de octubre

Banco Provincial vs. Almagro (suspendido)

República del Oeste 61 (Alejo Bieler 11) - Rivadavia Juniors 56 (Juan Mantovani 18)

TORNEO OFICIAL U21 - RONDA DEL 5° AL 8° LUGAR - JUEGO 1

Viernes 24 de octubre

Gimnasia 79 - Regatas (SF) 44

Lunes 27 de octubre

21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)

TORNEO OFICIAL U21 - RONDA DEL 9° AL 12° LUGAR - JUEGO 1

Viernes 24 de octubre

Macabi 74 - CUST 77

El Quillá 64 - Alma Juniors 65

Oficial República del Oeste Rivadavia
Noticias relacionadas
se ponen en marcha las semifinales del oficial u21

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

almagro b goleo a cust b en el inicio de la fecha 16 de la a2 del oficial

Almagro B goleó a CUST B en el inicio de la fecha 16 de la A2 del Oficial

berti no se conforma en independiente rivadavia: ahora queremos la copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

gallardo, ya sin palabras en river: no estuvimos a la altura en los objetivos del ano

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Lo último

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Último Momento
El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Bruno Pittón, enfocado en Unión: A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien

Bruno Pittón, enfocado en Unión: "A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien"

Ovación
Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Inter Miami venció Nashville con un doblete de Messi y se ilusiona en los Playoffs de la MLS

Gallardo, ya sin palabras en River: No estuvimos a la altura en los objetivos del año

Gallardo, ya sin palabras en River: "No estuvimos a la altura en los objetivos del año"

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: Ahora queremos la Copa

Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras