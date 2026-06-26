Franco Colapinto finalizó 8º en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria

El piloto argentino completó un buen primer ciclo de entrenamientos previos a la octava fecha de la temporada 2026, que será el domingo a las 10

Franco Colapinto terminó 8° en la primera práctica libre en el Circuito Red Bull Ring, antiguamente conocido como Osterreichring, de cara al Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, antes de la clasificación de este sábado a las 11 -hora argentina-.

El piloto argentino de Alpine completó una buena primera sesión, aunque con algunos problemas en el ala delantera que lo obligó a frenar por varios minutos en boxes. Así y todo, cerró con un tiempo de 1m08s962. Pierre Gasly, su compañero, fue 0s584 más lento, culminando 14°.

El más rápido del primer ciclo fue Kimi Antonelli, que completó un tiempo de 1m07s796 y su compañero de Mercedes, George Russell, quedó segundo a apenas 0s040 en la FP1. El podio lo completó Oscar Piastri, de McLaren, a 0s117.

Max Verstappen, de Red Bull, no pudo empezar hasta recién pasada media hora por inconvenientes hidráulicos pero se posicionó como el quinto mejor tiempo a 1s096 del líder. También presenataron inconvenientes su compañero Isack Hadjar, pero el caso más destacado es el del campeón vigente con McLaren, Lando Norris, que ni siquiera pudo salir a pista hasta los últimos diez minutos.