Caso Agostina Vega: por qué detuvieron a Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier

El arresto sucedió este jueves tras un pedido del fiscal Raúl Garzón. Estaría acusada de encubrimiento del femicidio de Agostina Vega

Marianela Palmero, la actual pareja de Claudio Barrelier , fue detenida por pedido del fiscal Raúl Garzón en el marco de la causa en la que se investiga el femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba . Como Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, se la acusa de encubrimiento.

El fiscal tomó la decisión luego de constatar que Palmero ocultó información de suma importancia para la causa. La mujer vivía en la casa de Barrelier, en Juan Del Campillo 878, en el barrio Cofico, junto con su hija, y desde un comienzo se sospechó que algo pudo haber escuchado, y así fue.

Según confirmaron los peritajes acústicos, se reveló la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.

Mensaje delator

A su vez, tras los peritajes a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche que la delata: “¿Qué es ese grito?”. A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.

Otro punto que se conoció en las últimas horas son los estudios con Luminol, que confirman el hallazgo de sangre en diversas partes de la casa, pero sobre todo del lavamanos del baño principal. Todos los ambientes fueron limpiados posterior al crimen.

Actualmente Palmero está detenida en la cárcel de Bouwer y se encuentra acusada del delito de encubrimiento doblemente calificado.

Con su arresto, ya son cuatro los presuntos implicados que tiene la pesquisa por el brutal femicidio de la adolescente.

Se hallaron restos de sangre en la casa de Claudio Barrelier

Los estudios con Luminol realizados dentro del domicilio de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, confirmó que se hallaron restos de sangre en diversas partes de la casa, pero principalmente en el baño.

Tras la apertura del secreto de sumario, se logró tener acceso a los estudios con Luminol dentro de la vivienda de Barrelier donde los expertos determinaron que el baño es el principal ambiente en el que se encontró sangre, sobre todo en el lavamanos.

Asimismo, otro detalle expuesto en el expediente, es que el acusado, quien pudo haber recibido ayuda, limpió la casa con el objetivo de no dejar rastros, pero el peritaje clave realizado por los peritos permitió detectar la maniobra con la que buscaba impunidad.

Ahora, resta que se conozcan otros peritajes de suma importancia como, por ejemplo, a los celulares. Uno de los dispositivos analizados es el de Melisa, la madre de la víctima, quien fue dada de alta tras varias semanas internada, pero continúa bajo estricto tratamiento.

En la causa hay tres detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, sin embargo, se apunta a una cuarta persona que también podría estar vinculada al femicidio. Se trata de Marianela Palmero, actual pareja del exempleado municipal y con quien tiene una hija.

Barrelier está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado, mientras que Fassetta y Andreani por encubrimiento agravado. Los tres dijeron en sus indagatorias no tener relación con el hecho, pero se negaron a declarar.

Este martes 23 de junio se cumplió un mes del crimen que estremeció a Córdoba y al país. Aquella noche de sábado la menor se acercó engañada hasta la casa de Barrelier y una cámara de seguridad ubicada frente al domicilio constata que Agostina ingresó a la vivienda, pero nunca salió con vida.