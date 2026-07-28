Franco Colapinto fue el más rápido en las pruebas de Pirelli en Hungría

El argentino Franco Colapinto marcó el mejor tiempo del día en el Hungaroring durante los test de neumáticos para la temporada 2027 de la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto cerró una destacada actuación en la primera jornada de pruebas de neumáticos que Pirelli llevó a cabo este martes en el circuito de Hungaroring , al marcar el mejor tiempo del día en los ensayos destinados al desarrollo de los compuestos que utilizará la Fórmula 1 en la temporada 2027.

Tras el Gran Premio de Hungría, el trazado permaneció habilitado para dos jornadas de test organizadas por el fabricante italiano. En la actividad participaron Colapinto con Alpine, el brasileño Gabriel Bortoleto con Audi y el estadounidense Jak Crawford con Aston Martin, quienes completaron distintos programas de evaluación con los neumáticos del futuro.

El argentino fue el más veloz de la jornada al registrar un tiempo de 1m20.371s, luego de completar 128 vueltas, equivalentes a 561 kilómetros. Detrás finalizaron Bortoleto, con un mejor registro de 1m20.813s tras 141 giros, y Crawford, que completó 136 vueltas con un tiempo de 1m24.598s.

Durante el ensayo, los pilotos trabajaron inicialmente con diferentes variantes del compuesto C3 y luego realizaron simulaciones de carrera para analizar el desgaste y el rendimiento de los neumáticos. En el caso de Colapinto y Bortoleto, la actividad continuó con pruebas sobre los compuestos C4 y C5 mediante simulaciones de clasificación y tandas de mayor kilometraje.

Las pruebas se desarrollaron bajo condiciones exigentes, con una temperatura ambiente cercana a los 30°C y un asfalto que alcanzó los 53°C, lo que permitió a Pirelli recopilar una importante cantidad de información para el desarrollo de los neumáticos que estrenará la categoría dentro de dos temporadas.

La actividad continuará este miércoles con la segunda y última jornada de ensayos en el Hungaroring, donde Colapinto volverá a representar a Alpine junto a Gabriel Bortoleto, con un programa de trabajo similar al realizado durante este martes.