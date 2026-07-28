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Santa Fe cerró las vacaciones de invierno con más de $1.100 millones en turismo y un incremento en la ocupación hotelera

El Festival El Invernal, la Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda, la Maratón Lagunera y otras propuestas impulsaron la actividad durante el último fin de semana de julio. La ocupación hotelera mejoró un 10 % respecto de la primera quincena del mes y la ciudad reforzó su promoción en la Expo Rural de Palermo.

28 de julio 2026 · 19:13hs
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Impacto económico: El turismo en Santa Fe generó más de $1.100 millones

Impacto económico: El turismo en Santa Fe generó más de $1.100 millones, impulsado por eventos.

El último fin de semana de las vacaciones de invierno dejó un balance positivo para la actividad turística en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con las estimaciones del Observatorio Turístico de la Municipalidad, el movimiento de visitantes generó un impacto económico de $1.101.647.500, impulsado por una agenda de eventos que atrajo turistas de distintos puntos del país y del exterior.

El principal atractivo fue el Festival El Invernal, que convocó a miles de personas durante tres jornadas y se complementó con propuestas como la Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda, la Feria de Artesanos del Club Unión y la Maratón Lagunera del Club Regatas. A estas actividades se sumó la oferta turística permanente de la capital provincial, integrada por circuitos históricos, espacios culturales, paseos costeros, salas de cine y centros comerciales.

Según el relevamiento oficial, del impacto económico total, $98.127.500 correspondieron al sector de alojamiento, $233.760.000 a gastronomía y $769.760.000 al rubro entretenimiento.

Mejoró la ocupación hotelera

Uno de los indicadores destacados fue el crecimiento de la ocupación en los establecimientos de alojamiento habilitados, que alcanzó un promedio del 60 %, con hoteles que registraron picos de hasta 85 %.

Desde el municipio señalaron que estos números representan una mejora del 10 % respecto de los niveles registrados durante la primera quincena de julio, consolidando un cierre positivo para el receso invernal.

LEER MÁS: La ciudad de Santa Fe se afianza como destino turístico: las vacaciones de invierno dejaron $2.470 millones y visitantes de 11 provincias

Promoción de Santa Fe dentro y fuera de la ciudad

En paralelo al desarrollo de los eventos, la Municipalidad desplegó acciones de promoción bajo el concepto "Santa Fe, una Ciudad Cordial", tanto en la ciudad como en otros puntos del país.

Uno de los espacios más importantes fue la Expo Rural de Palermo, donde Santa Fe Capital participó del stand institucional del Gobierno de la Provincia para difundir sus principales atractivos, la agenda anual de eventos y su propuesta gastronómica.

Entre las actividades más convocantes se destacó la degustación del tradicional alfajor santafesino gigante, organizada junto a la empresa Merengo, que reunió a numerosos visitantes y tuvo amplia repercusión en redes sociales.

Visitantes de todo el país y del exterior

Durante el Festival El Invernal, la Subsecretaría de Turismo instaló un puesto de información y atención al visitante, donde se registró la llegada de turistas provenientes de distintas localidades santafesinas, como Rafaela y Zenón Pereyra, además de ciudades como San Francisco, Paraná y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se relevaron visitantes de otras provincias, entre ellas Chubut, y turistas internacionales procedentes de Francia y Brasil.

En ese marco, el Observatorio Turístico realizó un operativo especial mediante el cual efectuó más de 450 encuestas para conocer el perfil de los asistentes y sus hábitos de consumo.

Como parte de las actividades del fin de semana, el intendente Juan Pablo Poletti entregó la Declaratoria de Interés Turístico al Festival El Invernal, reconocimiento que fue recibido por Gabriel "Polaco" Andruszczyszyn en representación de la organización.

Santa Fe vacaciones Turismo ocupación Ciudad
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